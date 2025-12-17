Λάμψα: Επενδυτικό πλάνο 400 εκατ. κόντρα στα... σκαμπανεβάσματα

Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2025 για τη Λάμψα, με τα ξενοδοχεία του ομίλου στην Αθήνα να είναι εκείνα που δίνουν ώθηση στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλά σκαμπανεβάσματα.

Οι επιδόσεις των τεσσάρων ξενοδοχείων του ομίλου στην καρδιά της Αθήνας, του Μεγάλη Βρετανία, του King George, του Athens Capital - MGallery Collection και του Athens Capital Suites - MGallery Collection, αναμένεται να καταγράψουν τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με πέρυσι.

Η πληρότητα στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία ενισχύθηκε σε σύγκριση με το 2024, με τη μέση τιμή να υποχωρεί ελαφρώς. To Athens Capital - MGallery Collection και το Athens Capital Suites - MGallery Collection ξεχώρισαν σε επίπεδο επιδόσεων, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί.

Στον αντίποδα, ως «βαρίδια» για τα αποτελέσματα του ομίλου λειτουργούν τα δύο ξενοδοχεία της Λάμψα στο Βελιγράδι, το Hyatt Regency και το Mercure Belgrade Excelsior, τα οποία υστέρησαν των αρχικών στόχων και εκτιμήσεων, με συνέπεια να επηρεάζονται και τα συνολικά μεγέθη της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2024 η στέγη πάνω από την κύρια είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ στη Σερβία κατέρρευσε, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων. Έκτοτε, στο Βελιγράδι πραγματοποιούνται πορείες και διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει την τουριστική κίνηση στην πόλη και συνεπώς τις επιδόσεις των δύο ξενοδοχείων της Λάμψα.

«Η εκτίμηση για τo 2025 είναι ότι σε επίπεδο ομίλου η χρονιά θα κλείσει λίγο καλύτερα από το 2024», τόνισε, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Λάμψα ενόψει των εορτών, η Χλόη Λασκαρίδη, εκτελεστική πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου.

«Το 2025 δεν ήταν μια εύκολη χρονιά, είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα», επισήμανε από την πλευρά του ο Hom Parviz, γενικός διευθυντής των ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George.

Σε ό,τι αφορά το 2026, η διοίκηση της Λάμψα εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη. «Θέτουμε υψηλότερους στόχους, εστιάζοντας κυρίως στην αύξηση της μέσης τιμής. Θεωρούμε ότι και η αγορά της Σερβίας θα ανακάμψει σημαντικά», επεσήμανε η Χλόη Λασκαρίδη.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για το 2027, καθώς ο ρυθμός των κρατήσεων για τα groups, μια κατηγορία που αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου, καταγράφει ήδη σημαντική δυναμική.

Ως προς τις κύριες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών για τον όμιλο, η αμερικανική αγορά παραμένει μακράν η μεγαλύτερη, με τους τουρίστες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού να αντιστοιχούν στο 60%-65% του συνόλου, και έπεται η βρετανική αγορά. «Πάντα αποτελεί στόχο μας η διερεύνηση νέων αγορών», τόνισε η διοίκηση της Λάμψα.

Τα επενδυτικά σχέδια

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, στα σκαριά βρίσκονται τρία projects, προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο project αφορά την ανάπλαση του Elatos Resort & Spa, ένα έργο που θα κινηθεί πέριξ των 30 εκατ. ευρώ. Το εγχείρημα υλοποιείται βάσει του σχεδιασμού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας του πολυτελούς θερέτρου το 2027. «Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός wellness mountain resort πολυτελείας, ξεχωριστών ποιοτικών προδιαγραφών, 12μηνης λειτουργίας», τόνισε η διοίκηση της Λάμψα, επισημαίνοντας πως αυτό το resort θα είναι ένα «δώρο στον χειμερινό τουρισμό της Ελλάδας».

Τo resort θα διαθέτει 38 σαλέ, δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, καθώς και 13 δωμάτια στο κεντρικό κτίριο.

Σε τροχιά ανάπτυξης έχει μπει και το project Voria, που προβλέπει τη μετεγκατάσταση του Mont Parnes από την Πάρνηθα στο Μαρούσι, με τις πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή operator για το ξενοδοχείο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στόχος είναι το ξενοδοχείο του Voria να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή standards.

Το τελευταίο εγχείρημα του ομίλου αφορά το ακίνητο στην οδό Κριεζώτου. Για το συγκεκριμένο ακίνητο, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που διενήργησε ο e-ΕΦΚΑ, έχει ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης από τη Λάμψα, όπως προβλεπόταν από τους όρους της διαδικασίας, για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου σταθμού αυτοκινήτων, προϋπολογισμού τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ. Το ύψος του μισθώματος που θα καταβάλλει η εισηγμένη διαμορφώνεται στις 780.000 ευρώ ετησίως.

Επί του παρόντος, ο όμιλος αναμένει την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από τον Φορέα, δεδομένου ότι ο προηγούμενος μισθωτής δεν έχει ακόμη αποχωρήσει από το ακίνητο.