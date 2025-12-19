Το 68% αγνοεί τη νέα οδηγία για τη διαφάνεια στις προσλήψεις

Tις τάσεις που επικρατούν στα μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων αποκαλύπτει νέα έρευνα του kariera.gr μέσω LinkedIn Polls. Η μελέτη εξετάζει θέματα όπως η επικείμενη υποχρεωτική διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας, η έλλειψη ενημέρωσης για τις απολαβές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και η φύση των συζητήσεων για τις αμοιβές μεταξύ συναδέλφων.

Ένα από τα βασικά ευρήματα είναι η εκτεταμένη άγνοια των εργαζομένων σχετικά με την επικείμενη νομοθετική αλλαγή για τη μισθολογική διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος. Το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είχε καμία γνώση για τη νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση. Παράλληλα, καταγράφεται χαμηλή ετοιμότητα και από πλευράς των εταιρειών, καθώς το 23% δηλώνει ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις σχετικές διαδικασίες, ενώ μόλις το 9% αναφέρει ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται είτε έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με σχέδια και εργαλεία είτε βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο που απαιτεί περαιτέρω προεργασία.

Αξιοσημείωτες αποκλίσεις παρατηρούνται και στο ζήτημα της μισθολογικής ισότητας. Στην ερώτηση αν οι συνάδελφοι στον ίδιο ρόλο αμείβονται εξίσου, το 39% απαντά ότι υπάρχουν μικρές διαφορές, ενώ το 20% αναφέρει ότι εντοπίζει σημαντικές διαφορές στις αμοιβές των συναδέλφων του ανά φύλο. Μόνο το 14% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι συνάδελφοι στον ίδιο ρόλο αμείβονται σχεδόν το ίδιο.

Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει τη μυστικότητα που επικρατεί γύρω από τους μισθούς εντός των εταιρειών. Το 36% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τις απολαβές των συναδέλφων του, ενώ το 30% αναφέρει πως σπάνια γίνεται συζήτηση για μισθολογικά θέματα στην εταιρεία του. Από την άλλη, το 20% δηλώνει ότι μιλά ανοιχτά με τους συναδέλφους του για αυτό.

Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ενημέρωση για τον μισθό συχνά γίνεται στο τελικό στάδιο της πρόσληψης. Το 44% αναφέρει ότι ενημερώθηκε για την αμοιβή όταν έλαβε την τελική προσφορά, ενώ το 21% έλαβε σχετική πληροφόρηση είτε από την αρχή είτε στη διάρκεια της διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 14% των ερωτηθέντων δεν περίμενε σχετική ενημέρωση, αλλά ρώτησε μόνο του τον εργοδότη.

Η Έλενα Μακρή, HR Director του kariera.gr δηλώνει: «Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία του 2026 για τη μισθολογική διαφάνεια δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη κανονιστική υποχρέωση. Αντίθετα, σηματοδοτεί μια θετική και ουσιαστική αλλαγή στην αγορά εργασίας, καθώς ανοίγει μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στη δέσμευση των εργαζομένων (engagement). Οι εργοδότες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους τους, καθώς η διαφάνεια στις αμοιβές ενισχύει την αντίληψη δικαιοσύνης, περιορίζει τις ανισότητες και συμβάλλει στη δημιουργία πιο υγιών οργανισμών, με ξεκάθαρα κριτήρια εξέλιξης, τεκμηρίωση και συνέπεια.

Δεύτερον, στους υποψήφιους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που θα σταθούν ώριμα απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα αποκτήσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο Employer Branding και, κατ’ επέκταση, θα προσελκύσουν ευκολότερα τα ταλέντα που επιθυμούν. Στο kariera.gr, στόχος μας είναι να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε αυτή τη μετάβαση, μετατρέποντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε στρατηγικό πλεονέκτημα».