Eurobank: Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax, κάτω του 5% η συμμετοχή της FMR

Η «Eurobank» ανακοινώνει ότι στις 15.12.2025, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η FMR ανήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 5,06%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 183.666.143 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών Eurobank.

Στις16.12.2025, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η FMR κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,99%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 181.166.143 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών Eurobank.

Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει, με βάση σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), σε σχέση με τη συγχώνευση με απορρόφηση της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. από την Eurobank, που ολοκληρώθηκε την 12 Δεκεμβρίου 2025, και είχε ως αποτέλεσμα, οι συμμετοχές που προηγουμένως κατείχε η Fairfax και οι θυγατρικές της στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. να καταστούν συμμετοχές στην Eurobank, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax στις 12.12.2025 παραμένει ακριβώς το ίδιο (χωρίς καμία μεταβολή των ορίων), ανερχόμενο σε 32,67% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.186.363.895 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank.

Ωστόσο, τα αντίστοιχα άμεσα και έμμεσα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατέχει η Fairfax, μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών της, τροποποιήθηκαν ως εξής.

Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 0,42%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15.346.002 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 32,25%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.171.017.893 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank.