#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία με Pollen Street Capital για χρηματοδότηση ως 250 εκατ. ευρώ

Σκοπός της Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα, σημειώνει η εισηγμένη.

Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία με Pollen Street Capital για χρηματοδότηση ως 250 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 09:49

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε σύναψη Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης (Co-Funding Agreement) με τον διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων «Pollen Street Capital», με έδρα το Λονδίνο, με υπό διαχείριση κεφάλαια (Assets under Management) άνω των €7 δισ..

Η συγχρηματοδοτική διάρθρωση θα υλοποιηθεί μέσω δανειακής χρηματοδότησης της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «Premier Capital Investments S.A.», συσταθείσας στο Λουξεμβούργο, με συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η «Pollen Street Capital» και της «Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε.», για συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα έως €250 εκατ. εντός των επόμενων 3 ετών.

Το προϊόν της ανωτέρω χρηματοδότησης θα καταστεί διαθέσιμο στην κατά 100% έμμεση θυγατρική της Εταιρείας «Premier Capital Investments Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.», συσταθείσα στην Ελλάδα και κατά 100% θυγατρική της «Premier Capital Investments S.A.» (Λουξεμβούργο), μέσω ενδοομιλικών χρηματοδοτικών διευθετήσεων.

Σκοπός της Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά την ανωτέρω συναλλαγή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τεχνική Ολυμπιακή: Συμμετοχή σε κοινοπραξία για την κατασκευή κατοικιών στη Βουλιαγμένη

Νέο πρόγραμμα 26 εκατ. ευρώ για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια

Ποιες ελληνικές startups σήκωσαν το περισσότερο χρήμα το 2025

Η Superbo εξασφάλισε στρατηγική επένδυση από τον ελληνικό όμιλο Deep Capital

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο