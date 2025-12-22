#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΠΑΠ: Μετοχές αξίας 100 εκατ. ευρώ αγόρασε την Παρασκευή η Allwyn

Η μητρική του ΟΠΑΠ απέκτησε 542.252 μετοχές σε μέση τιμή 18,4080 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και 5 εκατ. μετοχές μέσω επιταχυνόμενου προγράμματος αγοράς μετοχών.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 10:13

Τελ. Ενημ.: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 10:36

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 19 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 19 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 542.252 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4080 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 9.981.774,82 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Παράλληλα, η Allwyn ενημέρωσε τον ΟΠΑΠ ότι την 17 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG αγόρασε 5.000.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) για συνολικό τίμημα περίπου 90.000.000 ευρώ μέσω επιταχυνόμενου προγράμματος αγοράς μετοχών (accelerated share purchase programme). Σε σχέση με το πρόγραμμα, η AIAG σύναψε ταυτόχρονα προθεσμιακή συναλλαγή επί μετοχών (share forward transaction) με τη Citigroup Global Markets Limited («Citi») σε σχέση με τις ίδιες κοινές μετοχές. Η προθεσμιακή συναλλαγή επί μετοχών υπόκειται σε φυσικό διακανονισμό σε τιμή ίση με την επίσημη τιμή κλεισίματος ανά μετοχή την 17 Δεκεμβρίου 2025. Ο διακανονισμός της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών θα πραγματοποιηθεί σε ένα κύκλο διακανονισμού μετά την 31 Μαρτίου 2026 ή προγενέστερη ημερομηνία αποτίμησης που θα επιλεγεί από την AIAG.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακά / εκτός του τόπου διαπραγμάτευσης.

