Intralot: Αγορά 125.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Μέσω της Intracom απέκτησε τη Δευτέρα μετοχές αξίας 128,65 χιλ. ευρώ.

Intralot: Αγορά 125.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 09:20

Η Intralot με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 22.12.2025 στην αγορά 125.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €128.654,99.

