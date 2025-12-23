#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Karel Komárek: Τεράστια ευκαιρία για τους μετόχους η συνένωση Allwyn - ΟΠΑΠ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Allwyn δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους του ΟΠΑΠ να γίνουν συν-επενδυτές και συνεργάτες στο μεγάλο μας ταξίδι προς το μέλλον, δηλώνει.

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 16:15

Τις προοπτικές που δημιουργεί η επιχειρηματική συνένωση Allwyn - ΟΠΑΠ αναδεικνύει σε συνέντευξή του ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, Karel Komárek.

Όπως τονίζει ο κ. Komárek, «ένα από τα βασικότερα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn είναι ο ΟΠAΠ, στον οποίο έχουμε επενδύσει πάνω από 10 χρόνια. Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τον ΟΠAΠ, κάναμε ό,τι και στις υπόλοιπες χώρες. Φέραμε τους κορυφαίους ανθρώπους και την καλύτερη διοικητική ομάδα. Ξεκινήσαμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την αποδοτικότητα και το ψηφιακό περιεχόμενο. Και τώρα, ο ΟΠAΠ είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες στην Ελλάδα».

Σχετικά με την επιχειρηματική συνένωση Allwyn - ΟΠAΠ, ο κ. Komárek επισημαίνει ότι θα προσφέρει στον ΟΠAΠ την ευκαιρία να αποτελέσει μέρος της παγκόσμιας επέκτασης του ομίλου, δίνοντάς του πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία, τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.

Παράλληλα, ο κ. Komárek αναφέρεται στα οφέλη που προκύπτουν για τους μετόχους από τη συνένωση της Allwyn με τον ΟΠAΠ, την οποία χαρακτηρίζει ως τεράστια ευκαιρία. Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Για τους επενδυτές, καθώς και για τους συνεργάτες, αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία -για πρώτη φορά στην ιστορία της Allwyn να γίνουν συνεπενδυτές και συνεργάτες στο μεγάλο μας ταξίδι προς το μέλλον».

 

