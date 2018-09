13ο Roadshow XA: Ποιες εισηγμένες και ποια στελέχη πάνε Λονδίνο

Εκπρόσωποι συνολικά 33 επιχειρήσεων θα δώσουν το παρών στη βρετανική πρωτεύουσα για το Roadshow του Χρηματιστηρίου. Ποιοι κλάδοι αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο. Τα funds και οι προγραμματισμένες one to one συναντήσεις.