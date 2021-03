Διεθνής Διάκριση για την Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

Με το βραβείο του ‘’Fastest Growing Greek Investment Banking Firm’’ για το 2021, τιμήθηκε στα πλαίσια του διεθνούς θεσμού Global Banking & Finance Review Awards, η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αφορά το σύνολο των υπηρεσιών Investment Banking της Εταιρίας, αξιολογώντας την αύξηση του κύκλου εργασιών, της κερδοφορίας αλλά και του συνόλου των υποθέσεων από χρονιά σε χρονιά και είναι η πρώτη φορά που ο διεθνής οργανισμός, αναγνωρίζει τη δυναμική ανάπτυξης, ελληνικής εταιρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Τα Global Banking & Finance Review Awards είναι θεσμός βράβευσης εταιριών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ο οποίος πραγματοποιείται ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Διοργανωτής της διαδικασίας αξιολόγησης και απόδοσης των βραβείων είναι το περιοδικό Global Banking & Finance Review το οποίο σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία συγκεντρώνει ετησίως 7,5 εκατομμύρια θεάσεις από 200 διαφορετικές χώρες του κόσμου, με βασικούς του αναγνώστες Προέδρους εταιριών, CEOs, CFOs και Διευθυντικά Στελέχη.

Η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. ξεκίνησε τη λειτουργίας της το 2017, ενώ στράφηκε στην επενδυτική τραπεζική στις αρχές του 2018. Από τότε έχει σημειώσει μία εξαιρετική ανοδική πορεία στον κλάδο του Investment Banking καταφέρνοντας να καταγράψει στο ιστορικό της επιτυχίες πανευρωπαϊκού βεληνεκούς σε όλο το φάσμα, από αναδιαρθρώσεις δανεισμού εταιριών μέχρι χρηματοδοτήσεις σε νεοφυές εταιρίες. Κύριο πλεονέκτημα της είναι ο ευρηματικός και συχνά out of the box σχεδιασμός των deals, καθώς και το ευρύ δίκτυο Private Equity, Venture Capital και στρατηγικών επενδυτών που έχει αναπτύξει.

Ο CEO της Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: ‘’Είναι τεράστια τιμή και αναγνώριση, για την Εταιρία μας, η παραλαβή του βραβείου ‘’Fastest Growing Greek Investment Banking Firm’’ από έναν τόσο σημαντικό θεσμό, πόσο μάλλον όταν ο τίτλος αυτός κατακτάται για πρώτη φορά από ελληνική εταιρία του κλάδου. Ως Διευθύνων Σύμβουλος πιστεύω βαθιά ότι μία τέτοια διάκριση με τον χαρακτηρισμό ‘’Fastest Growing’’ αρμόζει δικαίως στην Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. καθώς παρότι το τμήμα Investment Banking της Εταιρίας είναι σχετικά νεοσύστατο, έχει αποδείξει και με το παραπάνω ότι με σκληρή δουλειά, επιμονή και επαγγελματισμό μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και οι πιο μεγαλεπήβολοι στόχοι .Είμαστε μόνο υπερήφανοι για την έως τώρα πορεία μας και το βραβείο αυτό ήρθε να αποτελέσει τον αλτήρα για να θέσουμε ακόμη υψηλότερους στόχους.’’