ΧΑ: Ξεκινά την Παρασκευή η διαπραγμάτευση των 1,2 δισ. νέων μετοχών της Πειραιώς

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS», σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρίας.

Η ανακοίνωση της Πειραιώς

Η εταιρεία με την επωνυμία Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι από την 07.05.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/1129 και της λοιπής εφαρμοζόμενης νομοθεσίας) (η «Διεθνής Προσφορά» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 16.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 7 Απριλίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 06.05.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €1.380 εκατ. και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου €80 εκατ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 16.2 «Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds» του από 20.04.2021 Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Εταιρείας.