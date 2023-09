Νέοι φόβοι στις κεντρικές τράπεζες για τον πληθωρισμό από τις τιμές πετρελαίου

Η πτώση των τιμών της ενέργειας ήταν ένας αποπληθωριστικός ούριος άνεμος για τις παγκόσμιες αγορές για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, αλλά η ανάκαμψη του αργού στέλνει μήνυμα για νέες πληθωριστικές πιέσεις προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στους κόλπους των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια και τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Τα σοκ στις τιμές της ενέργειας μετά από την επανεκκίνηση της πανδημίας και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του περασμένου έτους είχαν σχεδόν εξαφανιστεί, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στις παγκόσμιες αγορές μετοχών και ομολόγων, επηρεάζοντας την οικονομία, τη ζήτηση των νοικοκυριών, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Ωστόσο, το πετρέλαιο παραμένει ένας ισχυρός πολιτικός μοχλός καθώς ανταγωνιστικά οικονομικά μπλοκ ερίζουν όπως οι ισχυροί της Δύσης της ομάδας των G-7 και το διευρυμένο πλέον γκρουπ BRICS+που διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα - το οποίο περιλαμβάνει τώρα έξι χώρες που παράγουν περίπου τόσο πετρέλαιο όσο οι υπόλοιποι 20 κορυφαίοι παραγωγοί μαζί.

Η ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, του ηγέτης του ΟΠΕΚ ότι θα συνεχίσει την περικοπή κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα μέχρι τον Δεκέμβριο, διατηρώντας την παραγωγή σε περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια, εκτίναξε τις τιμές του Brent στα 90 δολ. το βαρέλι, σε συνδυασμό με τη μείωση των εξαγωγών της Ρωσίας κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα που παρατάθηκε για την ίδια διάρκεια.

Το αργό Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια για πρώτη φορά φέτος. Εάν αυτό το κέρδος διατηρηθεί, με τους οικονομολόγους της UBS να προβλέπουν περαιτέρω αύξηση της τιμής κατά 5% μέχρι το τέλος του 2023, τότε η πτώση του Brent σε βάθος 12μηνου που παρατηρείται από τον Ιανουάριο θα εξατμιστεί.

Αυτή η πτωτική πορεία είχε ισχυρή δυναμική στις μετρήσεις του πληθωρισμού, σε όλο τον κόσμο καθόλη τη διάρκεια του έτους. Και κατ' επέκταση, αφαιρούσε την πίεση από τις κεντρικές τράπεζες να ανεβάσουν τα επιτόκια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών και να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους του 2%.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο ετήσιος συνολικός πληθωρισμός στις οικονομίες της G7 έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό στο 3,9% το έτος έως τον Ιούλιο, αλλά εξακολουθεί να είναι σχεδόν διπλάσιος από τους στόχους της κεντρικής τράπεζας.

Προβλέποντας πτώση του μέσου ποσοστού πληθωρισμού από 8,3% το 2022 σε 5,8% φέτος και 3,2% το 2024, προειδοποίησε ότι «η μείωση του πληθωρισμού θα απαιτήσει τη συνέχιση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής».

Η αναζωπύρωση των τιμών της ενέργειας λόγω των ανανεωμένων περιορισμών προσφοράς, παράλληλα με μια καλύτερη προοπτική για τη ζήτηση των ΗΠΑ και της παγκόσμιας ζήτησης από ό,τι πριν από έξι μήνες, περιπλέκει δυνητικά τη μάχη της Fed, καθώς οι επενδυτές ένιωθαν σίγουροι ότι κάπου εδώ φτάνει η κορύφωση των επιτοκίων.

