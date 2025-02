Οι εκτιμήσεις της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA διοργάνωσε για 17η συνεχόμενη χρονιά το Annual Forecast Dinner. Το κεντρικό θέμα της φετινής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουάριου 2025, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο InterContinental, ήταν η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στο τρέχον ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στις αγορές και πως αλλάζουν τα δεδομένα με την τεχνητή νοημοσύνη («Charting Investment Opportunities in a Volatile, AI-Driven Market»).

120 στελέχη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού τομέα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές από την BNP Paribas Asset Management, Franklin Templeton Investments, Grant Thornton Ελλάδος αλλά και Ακαδημαϊκούς προσκεκλημένους. Επίσης έδωσαν τις προβλέψεις τους για τις αγορές το 2025, μέσω ζωντανού ερωτηματολογίου. Το ετήσιο δείπνο αποτελεί τη μοναδική εκδήλωση στη χώρα όπου στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα συγκεντρώνονται να προβλέψουν πως θα κινηθούν οι βασικοί δείκτες στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναμένουν ότι ο Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα προσεγγίσει επίπεδα υψηλότερα από 1.550 μονάδες στα τέλη του 2025, ενώ και οι δείκτες των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών μετοχών θα κινηθούν επίσης ανοδικά. Ακόμη, η πλειοψηφία εκτιμάει ότι οι κεντρικές τράπεζες Αμερικής και Ευρώπης θα μειώσουν τα επιτόκια περαιτέρω μέσα στο 2025.

Αναλυτικά, οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για την πορεία των αγορών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 φαίνεται ακολούθως:

* Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων της εκδήλωσης και δεν αποτελούν και ούτε μπορεί να εκληφθούν ως επενδυτικές συμβουλές

Ο κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο κ. Daniel Morris, CFA, Chief Market Strategist and Co-Head of the Investment Insights Centre στη BNP Paribas Asset Management, ο οποίος μίλησε για τις προβλέψεις του για τις διεθνείς αγορές για το 2025.

Στη συνέχεια ακολούθησε ημερίδα συζήτησης σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Χρηματοοικονομικό Κλάδο και τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από το ψηφιακό μετασχηματισμό. Την ημερίδα συντόνισε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, με ομιλητές τους κκ. Jason Vallaincourt, CFA Institutional Portfolio Manager, Franklin Equity Group, Franklin Advisers, Inc., Αριστείδη Σάμιτα, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γιάννη Κρασονικολάκη, PhD, Head of Applied Intelligence & Predictive Analysis, Technology, της Grant Thornton Ελλάδος.

Στην εισήγησή της η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA. τόνισε ότι «το ετήσιο Δείπνο Προβλέψεων που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους προσκεκλημένους μας να ενημερωθούν από τους διακεκριμένους ομιλητές μας για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τις αγορές, και να θέσουν τα ερωτήματά τους. Παράλληλα είναι μια σημαντική εκδήλωση δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων.

Φέτος, είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εκπροσώπους από τη κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων BNP Paribas Asset Management. Ενώ οι ομιλητές μας από τη Franklin Templeton Investments, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από την Grant Thornton Ελλάδος ανέλυσαν τις αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη ροή της καθημερινής εργασίας των επαγγελματιών επενδύσεων. Συζήτησαν επίσης τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είμαστε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις, τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου».