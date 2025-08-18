Εθνική Τράπεζα: Αγορά 300.000 ιδίων μετοχών από 7/8 έως 14/8/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 07/08/2025 έως και 14/08/2025 απέκτησε συνολικά 300.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,1384 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €3.941.515,00.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 6.682.252 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,73% του μετοχικού κεφαλαίου της.