Performance Technologies: Δωρεάν διάθεση 86.000 ιδίων μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουνίου 2024 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2025.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:38

Η Performance Technologies A.E., στο πλαίσιο της δέσμευσής της για έγκυρη και διαφανή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την ολοκλήρωση δωρεάν μεταβίβασης ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών της Εταιρείας.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στη δωρεάν διάθεση 86.000 ιδίων μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Διονύσιο Χιντζίδη, κατόπιν επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουνίου 2024 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2025.

Κατόπιν της μεταβίβασης, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 86.000 και πλέον ανέρχονται σε 40.050, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,284% επί του μετοχικού κεφαλαίου των 14.101.683 κοινών ονομαστικών μετοχών, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 2025.

