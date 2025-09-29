Deutsche Bank: Πόσο πιθανή είναι η κρίση στα γαλλικά ομόλογα

Η Γαλλία είναι η χώρα με τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση στα κρατικά της ομόλογα τα επόμενα δύο χρόνια, ευρισκόμενη σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα της Deutsche Bank τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα, που διεξήχθη από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, κατέταξαν τη Γαλλία ως την πιο ευάλωτη χώρα όταν τους παρουσιάστηκε o κατάλογος με τις χώρες. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Βρετανία και στην τρίτη οι ΗΠΑ.

Τα γαλλικά ομόλογα βρίσκονται υπό πίεση για περισσότερο από ένα χρόνο, αφού οι διαδοχικοί πρωθυπουργοί προσπάθησαν να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις που θα μείωναν τις δημόσιες δαπάνες και το δημοσιονομικό έλλειμμα που είναι το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, βρίσκεται πλέον στα ίδια επίπεδα με εκείνη του αντίστοιχου τίτλου της Ιταλίας, ιστορικά η χώρα που αντιπροσωπεύει τη δημοσιονομική ανευθυνότητα, μέχρι την εποχή που η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έφερε μια πολιτική σταθερότητα. Η Ιταλία κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στην έρευνα της Deutsche Bank, με την Ιαπωνία στην τέταρτη θέση.

Ο Σεμπαστιάν Λικορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια, προσπαθεί να βρει στήριξη για τον προϋπολογισμό του 2026 που πρέπει να κατατεθεί τον Οκτώβριο. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αντιτίθενται στις ευρείας κλίμακας περικοπές στις δαπάνες, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για ημίμετρα.