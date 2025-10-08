Alpha Bank: 137.322 μετοχές σε 36 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Options Plan

Η «ALPHA BANK» (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια») σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της με ημερομηνία 21 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της οποίας, ενόψει της ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης [δηλαδή της συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών(εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία») από την Τράπεζα] ενέκρινε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan), όπως είχε αρχικά εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 (εφεξής το «Πρόγραμμα»), και αποφάσισε επίσης τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος για τις δύο εναπομένουσες περιόδους κατοχύρωσης δικαιώματος μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης (ήτοι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Σεπτέμβριο του 2026), καθώς και της ανακοίνωσης της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 22.7.2022, ενημερώνει κατωτέρω τους επενδυτές αναφορικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για Εργαζόμενους της Απορροφώμενης Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), ως ακολούθως:

Στις 11.6.2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5399516 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης, η από 21.5.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Τράπεζας με την οποία εγκρίθηκε, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης, η θέσπιση και η εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, όπως είχε αρχικά εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020.

Ο σκοπός του Προγράμματος, από την αρχική θέσπισή του, είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος) στους Δικαιούχους, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Τράπεζας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Τράπεζας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με τις αποφάσεις του με ημερομηνίες 30.12.2020,16.12.2021, 21.7.2022 και 15.12.2022 ενέκρινε και τροποποίησε αντίστοιχα τον Κανονισμό του Προγράμματος (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σχετική από 22.7.2022 ανακοίνωσή της, κατά τη συνεδρίασή του στις 21.7.2022 προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Δικαιούχους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program ‒ PIP) για τη χρήση 2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Απόδοσης για τη χρήση 2021 κατά την Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2025 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, 36 Δικαιούχοι άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο και εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Τράπεζας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν 137.322 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 ανά μετοχή και τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή.

Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 39.823,38.

Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχεται σε 0,006% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Με την από 26.9.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 39.823,38 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 137.322 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 08.10.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ., με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5585989, από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 671.425.793,82, διαιρούμενο σε 2.315.261.358 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Οι ως άνω 137.322 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων - Μελών του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών.

Η Τράπεζα θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α.

Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.