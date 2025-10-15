#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Eurobank: Στις 30 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 09:57

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ Τριμήνου 2025 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00.

