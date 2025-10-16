BofA: Η Ελλάδα κορυφαία overweight αγορά στην EEMEA

Η Bank of America επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των επενδυτικών τοποθετήσεων μεταξύ των αγορών της περιοχής EEMEA (Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη υπέρβαρη αγορά (overweight) στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές (GEM funds), παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση έναντι του δείκτη MSCI Emerging Markets. Η ανάλυση της 7ης Οκτωβρίου τοποθετεί τη χώρα στη μέση της κατάταξης των αγορών EEMEA, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και οι εισροές κεφαλαίων συνεχίζουν να τη στηρίζουν.

Η υπερέκθεση των διεθνών κεφαλαίων έναντι του δείκτη MSCI EM υπολογίζεται περίπου στο +1,5%, με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον δείκτη να προσεγγίζει το 0,7%. Η θετική αυτή θέση διατηρείται για έξι συνεχόμενους μήνες, ενώ η χώρα παραμένει υπέρβαρη (overweight) τόσο στα παγκόσμια όσο και στα περιφερειακά χαρτοφυλάκια EEMEA.

Ροές κεφαλαίων και τοποθετήσεις

Και τα δύο reports καταγράφουν συνεχείς καθαρές εισροές προς την ελληνική αγορά. Η ανάλυση της 7ης Οκτωβρίου αναφέρει ότι παρά την επιβράδυνση στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα είναι μεταξύ των λίγων αγορών με θετικές καθαρές ροές, σύμφωνα με τα στοιχεία της EPFR. Η έκθεση της 16ης Οκτωβρίου επιβεβαιώνει πως οι εισροές παραμένουν θετικές, την ώρα που Τουρκία και Σαουδική Αραβία κατέγραψαν εκροές. Επιπλέον, οι δύο εκθέσεις δείχνουν ότι οι ελληνικές χρηματοοικονομικές εταιρείες και οι βιομηχανικές εταιρείες έχουν τις υψηλότερες σταθμίσεις μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής, ξεπερνώντας Πολωνία και Νότια Αφρική.

Σε όρους αποτιμήσεων και θεμελιωδών μεγεθών για την αγορά, η Ελλάδα εμφανίζει τους εξής δείκτες:

EV/EBITDA: 6,6 φορές, έναντι ιστορικού μέσου όρου 5,8 φορές (αύξηση 15%).

EV/Πωλήσεις: 1,9 φορές, 38% υψηλότερος από τον ιστορικό μέσο όρο.

Τιμή προς Κέρδη (P/E, εκτός τραπεζών): 11,0 φορές, έναντι ιστορικού 12,5 (μείωση 12%).

Τιμή προς Λογιστική Αξία (P/BV πλην τραπεζών): 2,3 φορές, 36% πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Μερισματική απόδοση: 4,6%.

Αναμενόμενη αύξηση κερδών ανά μετοχή: +6,7%.

Αναθεώρηση προβλέψεων τριμήνου: +4,5%.

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE): περίπου 11%.

Ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών (Equity Risk Premium): 9,7% για το 2025 και 10,3% για το 2026.

Η BofA σημειώνει ότι παρά τις υψηλές αποτιμήσεις, η βελτίωση των κερδών και η σταθερότητα στις αποδόσεις κεφαλαίου δικαιολογούν τη διατήρηση θετικής στάσης (overweight) για την ελληνική αγορά.

Οι ελληνικές μετοχές στα χαρτοφυλάκια των GEM funds

Η BofA παραθέτει αναλυτικά τις ελληνικές μετοχές που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των GEM funds. Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση (Heaviest positioned) είναι οι ακόλουθες:

Εθνική Τράπεζα: +74,9 μονάδες βάσης, με overweight συμμετοχή στο 40,9%.

Τράπεζα Πειραιώς: +116,1 μονάδες βάσης overweight συμμετοχή στο 36,4%.

Αlpha Bank: +118,8 μονάδες βάσης overweight συμμετοχή στο 31,8% των GEM funds.

ΟΠΑΠ: +23,5 μονάδες βάσης overweight συμμετοχή στο 45,5%.

Jumbo: -23,9 μονάδες βάσης underweight συμμετοχή στο 22,7%.

Aντίθετα, η μετοχή με τη μικρότερη τοποθέτηση (Lightest positioned) είναι ο τίτλος της Metlen Energy & Metals (πρώην Mytilineos), με -38,3 μονάδες βάσης underweight συμμετοχή στο 13,6% των GEM funds.

Η μετοχή με χαμηλή συμμετοχή αλλά θετική σύσταση αγοράς (FOMO screen) από τη BofA είναι η Eurobank με -43,3 μονάδες βάσης underweight συμμετοχή στο 24,2% των GEM funds, παρά τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) στις 8,1 φορές.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι βαρύτερα κατεχόμενες μετοχές στην περιοχή EEMEA, ενώ η Eurobank και η Metlen Energy & Metals ανήκουν στις λιγότερο κατεχόμενες, παρά τη θετική αξιολόγηση και τα σταθερά θεμελιώδη τους μεγέθη.