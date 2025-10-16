#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με επιτόκιο 4,25% το ομόλογο €775 εκατ. της ΔΕΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,6 δισ., δηλαδή υπερκάλυψη 3,4 φορές. Το σχεδόν 60% των προσφορών προέρχονταν από ξένους.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 20:24

Η ΔΕΗ ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς πράσινης έκδοσης (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με λήξη το 2030 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,25% και τιμή έκδοσης 100%.

Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης. Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων και με λήξη το 2026 και (ii) την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά αναμένεται να διακανονιστεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των συνήθως προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ, AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

