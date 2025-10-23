Cenergy: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η NBG Securities, το περιθώριο ανόδου

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy, στα 15,4 από 13,5 ευρώ δίνει η NBG Securities, διατηρώντας τη σύσταση outperform.

Το περιθώριο ανόδου μέχρι την τιμή-στόχο διαμορφώνεται στο 15% περίπου.

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα εξαμήνου διαμορφώθηκαν πολύ υψηλότερα των εκτιμήσεων, μια απόδειξη ότι η ξεκάθαρη στόχευση του ομίλου σε έργα υψηλής αξίας σε καλώδια και σωλήνες δημιουργεί αξία για τους μετόχους.

Μετά την άνοδο του guidance από την εισηγμένη, η NBG προχωρά σε νέες προβλέψεις, αναμένοντας πλέον ότι τα έσοδά της θα ανέλθουν στα 2,66 δισ. ευρώ το 2027, με μέση ετήσια άνοδο 14%.

Τα a-EBITDA εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 408 εκατ. ευρώ το 2027, με μέση ετήσια άνοδο 14,4%, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να κινηθούν στα 229 εκατ. ευρώ, με μέση άνοδο 18,4%.

Από πλευράς αποτίμησης, σημειώνει ότι μετά και την ισχυρή άνοδο της μετοχής μέχρι στιγμής στο έτος (περί το 42%), κινείται σε ευθυγράμμιση με τις ομοειδείς εταιρίες σε όρους EV/EBITDA 2026, υπενθυμίζοντας ότι στην αποτίμηση δεν συμπεριλαμβάνεται η θετική επίπτωση από επέκταση στις ΗΠΑ.