Coca Cola HBC: Στα €46 η τιμή-στόχος από Eurobank Equities, πώς είδε το deal για CCBA

Περιθώριο ανόδου άνω του 16% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής της Coca Cola βλέπει η Eurobank Equities, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση hold και τιμή-στόχο στα 46 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι δεν συμπεριλαμβάνει στα μοντέλα της την αξαγορά της Cοca Cola Beverages Africa, καθώς το deal δεν θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2026. Βλέπει ωστόσο περιθώριο αύξησης της αποτίμησης από το 2027.

Ειδικότερα για την εξαγορά, σημειώνει ότι με βάση τα μεγέθη του 2024, το deal αυξάνει τα μεγέθη της Cοca Cola HBC στα 4 δισ. κιβώτια (+38%) και τα κέρδη προ φόρων στο 1,4 δισ. ευρώ (+20%), ενισχύοντας την έκθεση σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της Νότιας Αφρικής, της Κένυας και της Αιθιοπίας.

Οσον αφορά στα μεγέθη εννεαμήνου, σημειώνει ότι η αύξηση των εσόδων κινήθηκε οριακά χαμηλότερα των προβλέψεων. Πλέον η χρηματιστηριακή αναμένει στο σύνολο της φετινής χρήσης έσοδα 11,5 δισ. ευρώ, με άνοδο 7,2%, με τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 1,33 δισ. ευρώ, με άνοδο 11,5%, για να αυξηθούν περαιτέρω στα 1,42 δισ. ευρώ το 2026.