Διπλή διάκριση για την Avramar στα Food & Innovation Awards

Ένα χρυσό και ένα ασημένιο βραβείο απέσπασε η εταιρεία για το προϊόν Φρέσκο Φιλέτο Τσιπούρας – 2 Τεμαχίων σε SkinPack. Σε ποιες κατηγορίες ξεχώρισε.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 16:14

Η AVRAMAR ανακοινώνει ότι το προϊόν της Φρέσκο Φιλέτο Τσιπούρας – 2 Τεμαχίων σε SkinPack απέσπασε δύο βραβεία στα Food & Innovation Awards 2026:

  • Gold Award: Most Innovative Seafood Product
  • Silver Award: Best Packaging Innovation

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διπλή διάκριση αναδεικνύει την αριστεία της AVRAMAR στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν γεύση, ασφάλεια και πρακτικότητα.

Καινοτομία στη Συσκευασία Φρέσκων Ψαριών

Η βραβευμένη με 3 αστέρια Τσιπούρα από το International Taste Institute μετατρέπεται σε φιλέτο που συσκευάζεται με την προηγμένη τεχνολογία SkinPack, δημιουργώντας ένα «δεύτερο δέρμα» γύρω από το προϊόν. Η συσκευασία προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

  • Αεροστεγή σφράγιση
  • Διατήρηση υφής, εμφάνισης και φρεσκάδας.
  • Προστασία από οσμές
  • Παρατεταμένη διάρκεια φρεσκάδας σε ψύξη 0–2°C
  • Διάρκεια ζωής έως 12 ημέρες σε ψύξη 0–2°C (με δυνατότητα επέκτασης έως 15 ημέρες βάσει εσωτερικών δοκιμών).

Το PET υλικό της βάσης είναι ανακυκλώσιμο, σταθερό και διαυγές, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την αισθητική του προϊόντος.

Οφέλη για τον Καταναλωτή

  • Εύκολο άνοιγμα (easy-peel) και έτοιμο προς χρήση.
  • Υψηλή θρεπτική αξία: 21.1g πρωτεΐνης/100g, μόλις 2.4g κορεσμένα λιπαρά, Ωμέγα-3 1.2g/100g.
  • Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι (<0.1g) και υδατάνθρακες (<0.5g), κατάλληλο για διαβητικούς ή δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων.
  • Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία – έτοιμα σε λίγα λεπτά (τηγάνι 3–4’, φούρνος 8–10’, σχάρα 7–8’, air fryer 12–15’)
  • Χωρίς πρόσθετα - Καθαρή, υγιεινή και φυσική διατροφή, απαλλαγμένα από τεχνητά πρόσθετα, ενισχυτικά γεύσης ή συντηρητικά.

