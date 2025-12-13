Πώς οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ έφτασαν τα 14,56 δισ.

Η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά της σε ένα περιβάλλον μειωμένων, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, πληθωριστικών πιέσεων αλλά αυξημένης κατανάλωσης εντός σπιτιού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ για την περίοδο YTD 2025 (έως 23/11), η συνολική αξία πωλήσεων στα καταστήματα άνω των 100 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των discounters, δηλαδή τη Lidl, αυξήθηκε κατά 7,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σε απόλυτους αριθμούς, η αγορά κινήθηκε στα 14,56 δισ. ευρώ το εξεταζόμενο διάστημα, καταγράφοντας μια αύξηση σχεδόν 1 δισ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου διαστήματος έναν χρόνο πριν.

Κεντρικό ρόλο στη συνολική εικόνα εξακολουθεί να διαδραματίζει η κατηγορία τρόφιμα-ποτά. Με άνοδο +7% σε αξία και συνεισφορά 54,7% στη συνολική αγορά ή 7,964 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνει ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο παραμένει ξεκάθαρα ένα μεγάλο … μπακάλικο, με τα τρόφιμα και τα ποτά να αποτελούν τον βασικό κορμό του καταναλωτικού καλαθιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή άνοδος των φρέσκων προϊόντων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 10,5% με την αξία να υπερβαίνει τα 3,568 δις. ευρώ. Η επίδοση αυτή αντανακλά αφενός τις αυξημένες τιμές σε ορισμένες κατηγορίες φρέσκων προϊόντων, αφετέρου όμως και μια σαφή μετατόπιση των καταναλωτών προς επιλογές που συνδέονται με την ποιότητα, τη φρεσκάδα και την καθημερινή κατανάλωση. Πρόκειται για μια τάση που ενισχύει τα φυσικά καταστήματα και διαφοροποιεί περαιτέρω το τοπίο.

Παράλληλα, η κατηγορία Bazaar σημείωσε άνοδο +9,9% στα 891 εκατ. ευρώ. Μετά από μια περίοδο περιορισμού αυτών των δαπανών, οι καταναλωτές φαίνεται να επαναφέρουν σταδιακά προϊόντα καθημερινής χρήσης και μικρών διαρκών αγαθών στις αγορές τους, ενισχύοντας τη συνολική αξία των επισκέψεων στα καταστήματα.

Στον αντίποδα, οι κατηγορίες προϊόντα καθαρισμού για το σπίτι (+2%) στα 1,2 δισ. ευρώ και προσωπική υγιεινή και φροντίδα (+2,9%) στα 932 εκατ. ευρώ, εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερη δυναμική. Η περιορισμένη ανάπτυξη υποδηλώνει κορεσμό, έντονο ανταγωνισμό τιμών και μετακίνηση των καταναλωτών σε πιο οικονομικές επιλογές και private label προϊόντα.

Σε ότι αφορά τα private label του μερίδιο τους διατηρείται στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα στο οποίο είναι τα τελευταία χρόνια. Στο ενδεκάμηνο ήταν στο 24,4% από 24,3% το 2024 και 24,2% το 2023 όσο ήταν και το 2018. Ενδιαφέρον στοιχείο αν αναλογιστεί κανείς ότι εφέτος έχουν κοπεί μαχαίρι οι προωθητικές ενέργειες οι οποίες έχουν υποχωρήσει κάτω από το 38% στο σύνολο και στο 45% στα επώνυμα έναντι 54,4% και 68,8% το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν.