JP Morgan: Τι κρύβουν τα 9μηνα των ελληνικών τραπεζών, δύο προτιμήσεις

Η JP Morgan προχωρά σε προεπισκόπηση αποτελεσμάτων γ' τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές εκπλήξεις στα βασικά μεγέθη, ενώ η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων. Η προσοχή, σύμφωνα με τον οίκο, στρέφεται σε δύο άξονες:
- τις κινήσεις στο bancassurance, μετά τη συμφωνία Eurobank - Eurolife και τα ενδεχόμενα ανοίγματα από ΕΤΕ και Πειραιώς,
- τις τελικές αποδόσεις προς τους μετόχους (payouts), όπου εντοπίζεται ανοδικός κίνδυνος κυρίως για Εθνική Τράπεζα και σε μικρότερο βαθμό για Eurobank και Alpha Bank.
Οι ελληνικές τράπεζες, όπως επισημαίνει η JP Morgan, διαπραγματεύονται με P/E 2027 στις 7,6 φορές και P/TBV 1,1 φορά για μέσο RoTE 15,2% (15,6% χωρίς την Alpha), ενώ ο οίκος επαναλαμβάνει τη σύσταση Overweight για όλες και προτιμά Eurobank και Εθνική Τράπεζα ως κορυφαίες επιλογές στο τέλος του έτους.
Παράλληλα, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές-στόχους και τις συστάσεις “Overweight” για όλες τις ελληνικές τράπεζες. Ειδικότερα:
Για την Αlpha Bank, η τιμή-στόχος παραμένει στα €4,10 ανά μετοχή, με την τρέχουσα τιμή στις €3,60 και κεφαλαιοποίηση €8,33 δισ.
Για τη Eurobank, η τιμή-στόχος είναι επίσης €4,10, με τρέχουσα τιμή €3,50 και κεφαλαιοποίηση €12,98 δισ.
Για την Εθνική Τράπεζα, η JP Morgan δίνει τιμή-στόχο €15,00, έναντι τρέχουσας τιμής €12,84, με κεφαλαιοποίηση €11,74 δισ.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η τιμή-στόχος παραμένει στα €9,00 ανά μετοχή, με την τρέχουσα τιμή στα €7,14 και κεφαλαιοποίηση €8,93 δισ.
Όλες οι εκτιμήσεις αφορούν ορίζοντα Δεκεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με την JP Morgan, δεν σημειώνεται καμία αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.
Αlpha Bank: «Ησυχο» τρίμηνο, αλλά πιθανό περιθώριο ανόδου στο payout το δ’ τρίμηνο
Η JP Morgan εκτιμά καθαρά κέρδη €213 εκατ., σε ευθυγράμμιση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Η πιστωτική επέκταση θα κινηθεί χαμηλότερα σε σχέση με το β' τρίμηνο, με μικρό upside προς τον στόχο των €2 δισ. για το σύνολο του έτους. Το NII αναμένεται +1% τριμηνιαίως (q/q), τα έσοδα από προμήθειες –4% q/q και τα λειτουργικά κόστη +3% q/q, χωρίς αλλαγές στην καθοδήγηση. Η κεφαλαιακή επίδραση από τις εξαγορές Astrobank και AΧΙΑ θα αποτυπωθεί στο δ' τρίμηνο (+60 bps), οδηγώντας το CET1 στο 15,2% στο τέλος του έτους. Η JP Morgan διατηρεί εκτίμηση για payout 50%, με πιθανότητα αύξησης προς 60%, ωστόσο αυτό θεωρείται περισσότερο θέμα δ' τριμήνου.
Eurobank: Σταθερά αποτελέσματα, το βλέμμα στη Eurolife
Η τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει καθαρά κέρδη €342 εκατ., με επίπεδα NII και προμηθειών σχεδόν αμετάβλητα q/q, κόστη +1,5% q/q και σταθερές προβλέψεις. Η ετήσια πρόβλεψη για fee income €740 εκατ. έχει ουσιαστικά προεξοφληθεί (JPMe/BBG €760 εκατ.), ενώ τα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου €1 δισ. όπως και στο β' τρίμηνο.
Η αγορά θα εστιάσει σε τυχόν νεότερα για τη συμφωνία με τη Eurolife, αν και η JP Morgan εκτιμά ότι αναλυτικό σχέδιο θα παρουσιαστεί με τα αποτελέσματα δ' τριμήνου - α' τριμήνου το 2026. Ο οίκος προβλέπει συνολικό payout 60% για το 2025 (έναντι καθοδήγησης άνω του 50%), χωρίς περαιτέρω ανοδικό περιθώριο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.
Εθνική Τράπεζα: Αύξηση payout έως 70%, κίνηση στο bancassurance
Η JP Morgan αναμένει καθαρά κέρδη €278 εκατ., 2% πάνω από τη συναίνεση, λόγω χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή. Το αποτέλεσμα προ φόρων είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις προβλέψεις. Το NII προβλέπεται ελαφρώς μειωμένο q/q, με σταθερές προμήθειες και λειτουργικά κόστη +6% ετησίως. Ο οίκος βλέπει κόστος ρίσκου 41 bps έναντι καθοδήγησης 45 bps και θεωρεί πιθανή μια αύξηση του payout πάνω από 60%, κοντά στο 70%. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοίνωσης νέας συνεργασίας ή συμμετοχής στο bancassurance, όπως υποδηλώνουν οι φήμες της αγοράς.
Τράπεζα Πειραιώς: Ήπιο τρίμηνο, μικρή αρνητική απόκλιση από τις εκτιμήσεις
Η JP Morgan προβλέπει καθαρά κέρδη €255 εκατ., 2% κάτω από τη συναίνεση, λόγω χαμηλότερων trading εσόδων και υψηλότερων προβλέψεων. Η πιστωτική επέκταση στα €3 δισ. (9M25) ήδη υπερκαλύπτει τον ετήσιο στόχο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κινούνται πάνω από τον στόχο των €650 εκατ. (JPMe/BBG περίπου €670 εκατ.). Ο δείκτης CET1 14,3% pro-forma (14,1% reported) αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρά το 4Q μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, πριν ενισχυθεί κατά 40 bps από τιτλοποιήσεις SRT (€2 δισ.) που θα απελευθερώσουν €1,1 δισ. RWA. Η JP Morgan δεν αναμένει αύξηση πέραν του 50% payout για το 2025, καθώς οι κεφαλαιακές επιπτώσεις παραμένουν υπολογίσιμες.