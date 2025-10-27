JP Morgan: Τι κρύβουν τα 9μηνα των ελληνικών τραπεζών, δύο προτιμήσεις

Η JP Morgan προχωρά σε προεπισκόπηση αποτελεσμάτων γ' τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές εκπλήξεις στα βασικά μεγέθη, ενώ η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων. Η προσοχή, σύμφωνα με τον οίκο, στρέφεται σε δύο άξονες:

μετά τη συμφωνία Eurobank - Eurolife και τα ενδεχόμενα ανοίγματα από ΕΤΕ και Πειραιώς, τις τελικές αποδόσεις προς τους μετόχους (payouts), όπου εντοπίζεται ανοδικός κίνδυνος κυρίως για Εθνική Τράπεζα και σε μικρότερο βαθμό για Eurobank και Alpha Bank.

Οι ελληνικές τράπεζες, όπως επισημαίνει η JP Morgan, διαπραγματεύονται με P/E 2027 στις 7,6 φορές και P/TBV 1,1 φορά για μέσο RoTE 15,2% (15,6% χωρίς την Alpha), ενώ ο οίκος επαναλαμβάνει τη σύσταση Overweight για όλες και προτιμά Eurobank και Εθνική Τράπεζα ως κορυφαίες επιλογές στο τέλος του έτους.

Παράλληλα, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές-στόχους και τις συστάσεις “Overweight” για όλες τις ελληνικές τράπεζες. Ειδικότερα:

Για την Αlpha Bank, η τιμή-στόχος παραμένει στα €4,10 ανά μετοχή, με την τρέχουσα τιμή στις €3,60 και κεφαλαιοποίηση €8,33 δισ.

Για τη Eurobank, η τιμή-στόχος είναι επίσης €4,10, με τρέχουσα τιμή €3,50 και κεφαλαιοποίηση €12,98 δισ.

Για την Εθνική Τράπεζα, η JP Morgan δίνει τιμή-στόχο €15,00, έναντι τρέχουσας τιμής €12,84, με κεφαλαιοποίηση €11,74 δισ.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η τιμή-στόχος παραμένει στα €9,00 ανά μετοχή, με την τρέχουσα τιμή στα €7,14 και κεφαλαιοποίηση €8,93 δισ.

Όλες οι εκτιμήσεις αφορούν ορίζοντα Δεκεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με την JP Morgan, δεν σημειώνεται καμία αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

Αlpha Bank: «Ησυχο» τρίμηνο, αλλά πιθανό περιθώριο ανόδου στο payout το δ’ τρίμηνο

Η JP Morgan εκτιμά καθαρά κέρδη €213 εκατ., σε ευθυγράμμιση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Η πιστωτική επέκταση θα κινηθεί χαμηλότερα σε σχέση με το β' τρίμηνο, με μικρό upside προς τον στόχο των €2 δισ. για το σύνολο του έτους. Το NII αναμένεται +1% τριμηνιαίως (q/q), τα έσοδα από προμήθειες –4% q/q και τα λειτουργικά κόστη +3% q/q, χωρίς αλλαγές στην καθοδήγηση. Η κεφαλαιακή επίδραση από τις εξαγορές Astrobank και AΧΙΑ θα αποτυπωθεί στο δ' τρίμηνο (+60 bps), οδηγώντας το CET1 στο 15,2% στο τέλος του έτους. Η JP Morgan διατηρεί εκτίμηση για payout 50%, με πιθανότητα αύξησης προς 60%, ωστόσο αυτό θεωρείται περισσότερο θέμα δ' τριμήνου.

Eurobank: Σταθερά αποτελέσματα, το βλέμμα στη Eurolife

Η τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει καθαρά κέρδη €342 εκατ., με επίπεδα NII και προμηθειών σχεδόν αμετάβλητα q/q, κόστη +1,5% q/q και σταθερές προβλέψεις. Η ετήσια πρόβλεψη για fee income €740 εκατ. έχει ουσιαστικά προεξοφληθεί (JPMe/BBG €760 εκατ.), ενώ τα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου €1 δισ. όπως και στο β' τρίμηνο.

Η αγορά θα εστιάσει σε τυχόν νεότερα για τη συμφωνία με τη Eurolife, αν και η JP Morgan εκτιμά ότι αναλυτικό σχέδιο θα παρουσιαστεί με τα αποτελέσματα δ' τριμήνου - α' τριμήνου το 2026. Ο οίκος προβλέπει συνολικό payout 60% για το 2025 (έναντι καθοδήγησης άνω του 50%), χωρίς περαιτέρω ανοδικό περιθώριο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Εθνική Τράπεζα: Αύξηση payout έως 70%, κίνηση στο bancassurance

Η JP Morgan αναμένει καθαρά κέρδη €278 εκατ., 2% πάνω από τη συναίνεση, λόγω χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή. Το αποτέλεσμα προ φόρων είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις προβλέψεις. Το NII προβλέπεται ελαφρώς μειωμένο q/q, με σταθερές προμήθειες και λειτουργικά κόστη +6% ετησίως. Ο οίκος βλέπει κόστος ρίσκου 41 bps έναντι καθοδήγησης 45 bps και θεωρεί πιθανή μια αύξηση του payout πάνω από 60%, κοντά στο 70%. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοίνωσης νέας συνεργασίας ή συμμετοχής στο bancassurance, όπως υποδηλώνουν οι φήμες της αγοράς.

Τράπεζα Πειραιώς: Ήπιο τρίμηνο, μικρή αρνητική απόκλιση από τις εκτιμήσεις

Η JP Morgan προβλέπει καθαρά κέρδη €255 εκατ., 2% κάτω από τη συναίνεση, λόγω χαμηλότερων trading εσόδων και υψηλότερων προβλέψεων. Η πιστωτική επέκταση στα €3 δισ. (9M25) ήδη υπερκαλύπτει τον ετήσιο στόχο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κινούνται πάνω από τον στόχο των €650 εκατ. (JPMe/BBG περίπου €670 εκατ.). Ο δείκτης CET1 14,3% pro-forma (14,1% reported) αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρά το 4Q μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, πριν ενισχυθεί κατά 40 bps από τιτλοποιήσεις SRT (€2 δισ.) που θα απελευθερώσουν €1,1 δισ. RWA. Η JP Morgan δεν αναμένει αύξηση πέραν του 50% payout για το 2025, καθώς οι κεφαλαιακές επιπτώσεις παραμένουν υπολογίσιμες.