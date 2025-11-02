ΟΠΕΚ+: Μικρή αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο και παύση το 1ο τρίμηνο του 2026

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο και σε μια παύση των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, καθώς η ομάδα των παραγωγών μετριάζει τα σχέδιά της για ανάκτηση μεριδίου αγοράς εξαιτίας των αυξανόμενων φόβων για υπερπροσφορά, όπως σημειώνει το Reuters.

Ο οργανισμός έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα -ή περίπου 2,7% της παγκόσμιας προσφοράς- από τον Απρίλιο, όμως επιβράδυνε το ρυθμό από τον Οκτώβριο εν μέσω προβλέψεων για επικείμενη υπερπροσφορά.

Οι νέες κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, μέλους του ΟΠΕΚ+, προσθέτουν επιπλέον προκλήσεις στη στρατηγική, καθώς η Μόσχα ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή μετά την επιβολή νέων μέτρων από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στις εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Σήμερα (2/11), τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ που συμμετείχαν στη μηνιαία συνάντηση -Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Κουβέιτ, Ομάν, Καζακστάν και Αλγερία- συμφώνησαν να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, όπως είχαν συμφωνήσει για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

«Πέρα από τον Δεκέμβριο, λόγω εποχικότητας, οι οκτώ χώρες αποφάσισαν επίσης να διακόψουν την αύξηση της παραγωγής τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026», ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωσή του.

Ιανουάριος με Μάρτιο: Το πιο αδύναμο τρίμηνο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, στα 60 δολάρια το βαρέλι, στις 20 Οκτωβρίου, λόγω ανησυχιών για την αύξηση της προσφοράς, όμως έκτοτε ανέκαμψαν στα 65 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και του αισιοδοξίας για τις συνομιλίες των ΗΠΑ με τους εμπορικούς εταίρους.

«Ο ΟΠΕΚ+ διστάζει, αλλά είναι μια υπολογισμένη διστακτικότητα», δήλωσε ο Χόρχε Λέον της Rystad. «Οι κυρώσεις κατά των ρωσικών παραγωγών έχουν εισάγει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας στις προβλέψεις για την προσφορά και η ομάδα γνωρίζει ότι η υπερπαραγωγή τώρα θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες αργότερα. Με την παύση, ο ΟΠΕΚ+ προστατεύει τις τιμές, προβάλλει ενότητα και κερδίζει χρόνο για να δει πώς θα επηρεάσουν οι κυρώσεις τα ρωσικά βαρέλια», ισχυρίζεται.

Το α΄ τρίμηνο κάθε έτους είναι το πιο αδύναμο για τη ζήτηση πετρελαίου και την ισορροπία της προσφοράς, και με την παύση η ΟΠΕΚ+ δείχνει ότι διαχειρίζεται προληπτικά την αγορά, σύμφωνα με την Αμρίτα Σεν της Energy Aspects.

Ο Τζιοβάνι Σταουνόβο της UBS σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι πιθανό να μεταβληθούν πολύ όταν ανοίξουν οι συναλλαγές αύριο Δευτέρα, καθώς η μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο ήταν ευρέως αναμενόμενη.

Ο ΟΠΕΚ+ μείωνε την παραγωγή για αρκετά χρόνια μέχρι τον Απρίλιο και οι περικοπές είχαν κορυφωθεί τον Μάρτιο, φτάνοντας συνολικά τα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Οι περικοπές γίνονταν με τρεις επιλογές: εθελοντικές περικοπές 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από οκτώ μέλη και επιπλέον 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από ολόκληρη την ομάδα.

Ο οργανισμός έχει αρχίσει να καταργεί τις εθελοντικές περικοπές, ενώ η τελευταία επιλογή των περικοπών για ολόκληρη την ομάδα προορίζεται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2026. Οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα συναντηθούν ξανά στις 30 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα με την πλήρη συνεδρίαση του οργανισμού.