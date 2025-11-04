Ιστορικό ρεκόρ μερισμάτων «γράφει» φέτος το Χρηματιστήριο

Ιστορικό ρεκόρ χρηματικών διανομών θα σημειωθεί φέτος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς οι εισηγμένες εταιρείες θα μοιράσουν αθροιστικά στους μετόχους τους ποσό που θα προσεγγίσει τα 5,75 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών.

Με την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας να αφορά το 2007 (5,42 δισ. ευρώ, βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), έτος μάλιστα κατά το οποίο ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών ήταν μεγαλύτερος από τον τρέχοντα, η φετινή επίδοση έχει ήδη σκαρφαλώσει στα 5,726 δισ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του ποσού αυτού έως την 31η Δεκεμβρίου.

Για παράδειγμα, με δεδομένο ότι απομένουν ακόμη κάτι λιγότερο από δύο μήνες μέχρι τη λήξη της χρονιάς, ζητούμενο αποτελεί το αν θα προλάβουν να μοιραστούν: α) Το μέρισμα της Μουσικός Οίκος Νάκα (κλείνει χρήση κάθε 30ή Ιουνίου), β) Η επιστροφή κεφαλαίου της European Innovation Solutions (πρώην Ευρωσύμβουλοι), γ) Πιθανές άλλες αποφάσεις χρηματικών διανομών που θα ληφθούν στο μέλλον.

Στο ποσό των 5,726 δισ. ευρώ προσμετρώνται τα μετρητά που καταβλήθηκαν ή/και θα καταβληθούν μέσα στο τρέχον έτος (δεν συμπεριλαμβάνονται τα προμερίσματα της χρήσης 2024 που δόθηκαν πέρυσι, ενώ συνυπολογίζονται τα προμερίσματα που διανεμήθηκαν ή θα διανεμηθούν φέτος, με αυτό της Εθνικής Τράπεζας στα 100 εκατ. ευρώ).

Επίσης, στο ποσό των 5,726 δισ. ευρώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσες χρηματικές διανομές που λαμβάνουν χώρα μέσα από αγορές ιδίων μετοχών οι οποίες θα ακυρωθούν στη συνέχεια (π.χ. όπως θα πράξει η Τράπεζα Πειραιώς).

Σε κάθε περίπτωση, το φετινό ποσό θα είναι πολύ υψηλότερο τόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό (4,2 δισ. ευρώ) όσο και σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις των αναλυτών (γύρω στα 4,8-5,0 δισ. ευρώ), εξέλιξη που μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως:

Η πολύ υψηλή κερδοφορία που σημείωσαν οι εισηγμένες εταιρείες το 2024, εξέλιξη που οδήγησε πολλές από αυτές στο να μοιράσουν περισσότερα χρήματα στους μετόχους τους (π.χ. τράπεζες, εταιρείες του ομίλου Viohalco , κλάδος πληροφορικής , ΑΕΕΑΠ , Coca-Cola HBC και ΟΠΑΠ ).

, κλάδος , , και ). Έκτακτες καταβολές χρηματικών διανομών από συγκεκριμένες εταιρείες (π.χ. Τιτάν, Ideal Holdings ).

). Η σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων και η εύκολη πρόσβαση των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων στη χρηματοδότηση είτε μέσω δανειακών (π.χ. τραπεζικές χορηγήσεις, εταιρικά ομόλογα), είτε μέσω ίδιων (αυξήσεις κεφαλαίου) κεφαλαίων.

Η απόφαση τεσσάρων εισηγμένων τραπεζών ( Εθνική γύρω στα 100 εκατ. ευρώ, Eurobank, Κύπρου και Alpha Bank) να προχωρήσουν στις διανομές προμερισμάτων.

γύρω στα 100 εκατ. ευρώ, και Alpha Bank) να προχωρήσουν στις διανομές προμερισμάτων. Η κίνηση αρκετών άλλων ομίλων να αποφασίσουν μετά το καλοκαίρι πρόσθετες χρηματικές διανομές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο ΟΠΑΠ, η Motor Oil, η Ελλάκτωρ και ο Παπουτσάνης.

Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που κυμαίνεται γύρω στα 138 δισ. ευρώ, μια συνολική χρηματική διανομή των 5,75 δισ. ευρώ οδηγεί σε μέση μερισματική απόδοση της τάξεως του 4,15%, επίδοση που υπερβαίνει τα επιτόκια των προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων, των Εντόκων Γραμματίου του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τα yields των ελληνικών δεκαετών κρατικών ομολόγων.

Οι προοπτικές

Το μεγάλο ζητούμενο ωστόσο είναι το αν και κατά πόσο οι φετινές χρηματικές διανομές θα μπορέσουν να διατηρηθούν ή και ενδεχομένως να αυξηθούν το 2026, με δεδομένο ότι η φετινή κερδοφορία των εισηγμένων θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτή του 2024, καθώς και του ότι οι τράπεζες έχουν ήδη προβεί σε διανομές προμερισμάτων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις, ωστόσο θεωρούν πως τα τραπεζικά μερίσματα δεν θα μειωθούν (θα μοιραστούν μεγαλύτερα ποσοστά των καθαρών κερδών και παράλληλα πιθανόν να υπάρξουν προμερίσματα και το 2026), ενώ παράλληλα θα προκύψουν και αυξημένες διανομές σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η πληροφορική και τα ακίνητα.