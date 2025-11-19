Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 5,5 ετών, καθοδήγηση για επιτόκιο 4,25%

Σε διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου διάρκειας 5,5 ετών βρίσκεται η Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να τοποθετείται στο 4,25%.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα θα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρεχόντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.