#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 5,5 ετών, καθοδήγηση για επιτόκιο 4,25%

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο που εκδίδει η ελληνική εισηγμένη. Στόχος η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων και η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κινήσεων.

Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 5,5 ετών, καθοδήγηση για επιτόκιο 4,25%

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 11:02

Σε διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου διάρκειας 5,5 ετών βρίσκεται η Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να τοποθετείται στο 4,25%.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα θα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρεχόντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Metlen: Προσφορές πάνω από 2 δισ. για το ομόλογο, σηκώνει 600 εκατ.

Νέες αγορές μετοχών Metlen από Ευ. Μυτιληναίο

Οδ. Αθανασίου: Ψήφος εμπιστοσύνης η ζήτηση για το ομόλογο

Metlen: Σε ισχύ η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο