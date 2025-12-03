Wood για Optima: Νέα τιμή-στόχος και ψήφος εμπιστοσύνης

Η Wood & Company επανατοποθετείται δυναμικά για την Optima Bank, ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 8,92 ευρώ (από 6,17 ευρώ) και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «αγορά». Για τη Wood, η πρόσφατη διόρθωση της μετοχής δεν αλλάζει τίποτα στο θεμελιώδες αφήγημα, αντιθέτως, «ανοίγει παράθυρο τοποθέτησης» σε μια τράπεζα που εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε έσοδα, κερδοφορία και δυναμική ισολογισμού.

Στο μέτωπο της αποτίμησης, η Optima διαπραγματεύεται στις 1,95 φορές την καθαρή λογιστική αξία και στις 9,27 φορές τα κέρδη του 2026. Η Wood δεν χαρακτηρίζει αυτά τα επίπεδα «ευκαιρία», υπογραμμίζει όμως ότι «η ποιότητα σπάνια είναι φθηνή», ειδικά όταν συνδυάζονται τέτοια ανάπτυξη, καθαρός ισολογισμός και υψηλή προβλεψιμότητα κερδών. Το ρίσκο, όπως αναγνωρίζει ο οίκος, προκύπτει από τη φύση του μοντέλου με υψηλή έκθεση σε ΜμΕ, πιθανή κάμψη του οικονομικού κύκλου, εντονότερος ανταγωνισμός σε δάνεια και καταθέσεις, περαιτέρω αποκλιμάκωση επιτοκίων και πάνω απ’ όλα πιθανές αυστηροποιήσεις στις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι πως η Optima παραμένει μια από τις λίγες πραγματικά υψηλής ανάπτυξης τράπεζες στην περιοχή. Η Wood προβλέπει ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων θα αυξάνεται με ρυθμό 19,4% CAGR την περίοδο 2025-2028, προσεγγίζοντας ενισχύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ τον χρόνο. Στις καταθέσεις, ο οίκος βλέπει ανάλογη ισχύ, με εισροές περίπου 1,25 δισ. ευρώ ετησίως, στο βαθμό που το περιβάλλον επιτοκίων παραμένει σταθερό και η ζήτηση για χρηματοδότηση συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Αν και η καθαρή επιτοκιακή διαφορά προβλέπεται να υποχωρήσει σταδιακά προς το 3%, αυτό δεν αναιρεί το θεμελιώδες αφήγημα: ο πολύ υψηλός ρυθμός επέκτασης του ισολογισμού οδηγεί τα καθαρά έσοδα από τόκους σε CAGR 17,4%, με καθαρή ενίσχυση εσόδων «υψηλού διψήφιου» ρυθμού, όπως σημειώνουν οι αναλυτές. Η Optima παραμένει τραπεζικό σχήμα που κερδίζει με όγκο και ταχύτητα, στοιχείο που την διαφοροποιεί πλήρως από μεγαλύτερες αλλά πιο ώριμες τράπεζες της περιοχής.

Σε ότι αφορά τα έξοδα, η τράπεζα συνεχίζει να επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα και στο δίκτυο. Η Wood ενσωματώνει στο μοντέλο της ετήσιες αυξήσεις προσωπικού και μισθών με ρυθμό μεσο-μονοψήφιο, καθώς και το άνοιγμα περίπου ενός νέου καταστήματος ανά έτος. Παρότι οι δαπάνες προβλέπεται να αυξάνονται με CAGR 12,5%, η ταχύτερη άνοδος των εσόδων επιτρέπει συνεχή βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα κατά περίπου 150 μονάδες βάσης στην περίοδο προβλέψεων.

Η Wood, ωστόσο, δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται σταθερά άνω του 20% την περίοδο 2025-28, ένα επίπεδο που λίγες ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να πλησιάσουν, πόσο μάλλον να διατηρήσουν. Ακόμη και με ενισχυμένες επενδύσεις και επέκταση, ο οίκος θεωρεί ότι το κεφαλαιακό αποτύπωμα παραμένει άνετο. Η έκδοση AT1 ύψους 75 εκατ. ευρώ το 2027, που ενσωματώνεται στο μοντέλο, λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τη διατήρηση ανάπτυξης και την ταυτόχρονη διανομή περίπου 30% των κερδών ως μέρισμα.