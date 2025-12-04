Εθνική Τράπεζα: Αγορά 431.000 ιδίων μετοχών από 26/11 έως 3/12/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο από 26/11/2025 έως και 03/12/2025 απέκτησε συνολικά 431.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,5472 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €5.838.822,10.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 10.711.638 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,17% του μετοχικού κεφαλαίου της.