Trastor: Έκδοση ομολογιακού €95 εκατ. με κάλυψη από την Eurobank

Το κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 18:03

Η TRASTOR ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09.12.2025 προχώρησε στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €95.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν.

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Eurobank, η οποία ορίστηκε και ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Το κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, ενώ ποσό έως €71.300.000 θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο στοχεύει στη συνέχιση της ανάπτυξης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της.

