Με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης συναλλαγής, το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΥΑΘ θα ανέρχεται σε 19,02%.

ΕΥΑΘ: Ολοκληρώθηκε το placement του 5% των μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 10:40

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «η ΕΥΑΘ Α.Ε.») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχός της, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής «η ΕΕΣΥΠ» ή «Υπερταμείο») με δύο ανακοινώσεις της που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 8.12.2025 στην ιστοσελίδα της, ανακοίνωσε ότι πώλησε συνολικά 1.815.000 κοινές ονομαστικές μετοχές κυριότητάς της εκδόσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν πέντε τοις εκατό (5,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμής € 3,55 ανά Μετοχή με τη διαδικασία του Επιταχυνόμενου Βιβλίου Προσφορών (Accelerated Book Building) με Διαχειριστή την εταιρία «EUROXX Securities SA». Και ότι με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης συναλλαγής, το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα ανέρχεται σε 19,02%.

Παρατίθενται οι σύνδεσμοι των δύο ανακοινώσεων της ΕΕΣΥΠ εδώ και εδώ.

 

