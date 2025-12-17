Motor Oil: Δευτέρα η record day για το προσωρινό μέρισμα

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,35 Ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2025.

Σημειώνεται ότι το ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (2.448.898 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται προσωρινού μερίσματος.

Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,357911770 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,017895588 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α’ 201 /12.12.2019).

Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,340016181 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2025.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

-Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

-Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026 η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης), 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης) και 210-809 4187 (κα Δήμητρα Καλλιοντζάκη).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 της Εταιρείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2031) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.