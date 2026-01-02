Εθνική Τράπεζα: Αγορά 274.934 ιδίων μετοχών από 22/12 έως 31/12/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 22/12/2025 έως και 31/12/2025 απέκτησε συνολικά 274.934 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,3177 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €3.661.479,14.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.225.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,23% του μετοχικού κεφαλαίου της.