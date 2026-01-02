#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 274.934 ιδίων μετοχών από 22/12 έως 31/12/2025

Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.225.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,23% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 274.934 ιδίων μετοχών από 22/12 έως 31/12/2025

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιανουαρίου 2026 - 17:46

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 22/12/2025 έως και 31/12/2025 απέκτησε συνολικά 274.934 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,3177 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €3.661.479,14.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.225.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,23% του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αγορά ιδίων μετοχών αξίας 5,25 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα

Ποια είναι η επόμενη ημέρα της digital τραπεζικής εμπειρίας

Εθνική Τράπεζα: Στο 1,19% αυξήθηκε το ποσοστό ιδίων μετοχών

Εθνική: Ανω του 2% η ελληνική ανάπτυξη φέτος, ισχυρότερες επιδόσεις το 2026

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο