JP Morgan: «Φρέσκο χρήμα» στο Χρηματιστήριο από τον Stoxx

Οι αγορές δεν αλλάζουν κατηγορία με δηλώσεις. Αλλάζουν με δείκτες. Και το 2026 είναι η χρονιά που, σύμφωνα με την JP Morgan, η Ελλάδα περνάει ξανά το κατώφλι των ανεπτυγμένων αγορών μέσα από τον πιο αυστηρό και αδιαμφισβήτητο μηχανισμό: τους δείκτες STOXX.

Η εκτιμώμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από αναδυόμενη σε αναπτυγμένη δεν είναι μια τυπική θεσμική εξέλιξη, αλλά ένα γεγονός που μεταφράζεται άμεσα σε χρήμα, ροές και ανακατανομή κεφαλαίων.

Η ομάδα Global Markets Strategy της JP Morgan υπολογίζει ότι η ένταξη των ελληνικών μετοχών στους δείκτες STOXX Europe 600 και Eurostoxx θα ενεργοποιήσει παθητικές εισροές ύψους περίπου 962,7 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για ροές που δεν υπόκεινται σε επενδυτική κρίση ή sentiment, αλλά εκτελούνται μηχανικά, βάσει κανόνων. Και ακριβώς για αυτό τον λόγο είναι τόσο κρίσιμες.

Η Ελλάδα, έχοντας προστεθεί στη watchlist του STOXX το 2025, έχει πλέον διανύσει το απαιτούμενο διάστημα παρακολούθησης που προβλέπει η μεθοδολογία του παρόχου. Η JP Morgan εκτιμά ότι η αναβάθμιση θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης χωρών το 2026, με την εφαρμογή να τοποθετείται χρονικά στην αναθεώρηση δεικτών του Σεπτεμβρίου. Εκείνη τη στιγμή, τα κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες θα κληθούν να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους -και οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της ανακατανομής.

Το μήνυμα του report είναι σαφές: η αναβάθμιση δεν αφορά το σύνολο της αγοράς με ομοιόμορφο τρόπο. Το μεγαλύτερο μέρος των παθητικών εισροών κατευθύνεται στις τράπεζες, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος αποτελεί τον βασικό φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς δείκτες. Η εικόνα των flows αποτυπώνει με ακρίβεια πού «μετράει» η Ελλάδα για τα διεθνή index funds -και πού όχι.

Οι μετοχές που συγκεντρώνουν τις παθητικές εισροές

Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο αποδέκτη των ροών, με εκτιμώμενες παθητικές εισροές 266,7 εκατ. δολαρίων. Ο αντίστοιχος όγκος ανέρχεται σε 16,76 εκατ. μετοχές, μέγεθος που ισοδυναμεί με περίπου 11,2 φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών, στοιχείο που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της ένταξης.

Η Eurobank ακολουθεί με εισροές 207,7 εκατ. δολαρίων, οι οποίες μεταφράζονται σε 49,99 εκατ. μετοχές και περίπου 4,3 φορές τον xADV.

Τρίτη στη σειρά έρχεται η Alpha Bank, με εκτιμώμενο trade value 181,6 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχεί σε 41,78 εκατ. μετοχές και 6,8 φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμπληρώνει την τετράδα των τραπεζών, συγκεντρώνοντας παθητικές εισροές 178,3 εκατ. δολαρίων, με όγκο 21,6 εκατ. μετοχών και λόγο 5,8 φορές τον xADV.

Εκτός τραπεζών, η Metlen Energy & Metals εμφανίζεται με εκτιμώμενες εισροές 33,7 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 0,65 εκατ. μετοχές και περίπου 1,1 φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Ο ΟΠΑΠ συγκεντρώνει παθητικές ροές 26,2 εκατ. δολαρίων, με 1,20 εκατ. μετοχές και λόγο 1,8 φορές τον xADV.

Η ΔΕΗ ακολουθεί με εισροές 25,6 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 1,20 εκατ. μετοχές και περίπου 2,2 φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Η Jumbo καταγράφει εκτιμώμενο trade value 23,6 εκατ. δολαρίων, με όγκο 0,73 εκατ. μετοχών και 2,1 φορές τον xADV.

Τέλος, ο ΟΤΕ συμπληρώνει τη λίστα με παθητικές εισροές 19,3 εκατ. δολαρίων, 0,98 εκατ. μετοχών και λόγο 3,1 φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών.