Avax: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η Optima, «buy»

Νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της Avax, στα 3,81 από 3,03 ευρώ δίνει η Optima, διατηρώντας τη σύσταση buy καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα υπερβαίνει το 21%.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, παρά την άνοδο 80% σε ετήσια βάση για τη μετοχή, η Αvax διαπραγματεύεται ακόμη με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου, με το εκτιμώμενο P/E και τον λόγο EV/EBITDA να κινούνται στο 7,7 και το 5,5 για το 2026.

Η χρηματιστηριακή προχωρά σε μεγάλη αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα κέρδη της κατασκευαστικής, αναμένοντας πλέον μέση ετήσια αύξηση του τζίρου κατά 8% ως το 2028, μέση άνοδο 1% στα EBITDA και άλμα 55% στα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ετησίως ως το 2028.

Καταλύτης των εκτιμήσεων για βελτιωμένη κερδοφορία είναι τα ενισχυμένα περιθώρια στον κατασκευαστικό κλάδο, ιδίως για το 2025, καθώς πλέον αναμένονται EBITDA ύψους 120 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 57 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% και 21,9% αντίστοιχα έναντι των προηγούμενων προβλέψεων.