ΟΠΑΠ: Συνεχίζει τις αγορές η Allwyn, απέκτησε μετοχές 3,76 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα

Οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιανουαρίου 2026 - 10:39

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι την 12 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 12 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 204.193 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4433 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 3.765.993 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγορές των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικούς τόπους διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ενώ οι συναλλαγές μερικού κλεισίματος των θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) εκτελέστηκαν εξωχρηματιστηριακά (OTC) / εκτός τόπου διαπραγμάτευσης.

