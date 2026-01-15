Autonomous: Οι ελληνικές τράπεζες οδηγούν το re-rating του κλάδου

Στην κορυφή της πανευρωπαϊκής κατάταξης τοποθετεί η Autonomous Research τις ελληνικές τράπεζες στο νέο της European Banks Roadmap 2026, αναδεικνύοντάς τες ως τον πιο ελκυστικό συνδυασμό αποτίμησης, ανάπτυξης και αποδοτικότητας κεφαλαίων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο οίκος, «Greece - top of the pops», με τις ελληνικές τράπεζες να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στο συνολικό ranking χάρη στις χαμηλές αποτιμήσεις και τις ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας.

Η Autonomous εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε φάση γενικευμένου re-rating, με τις αποτιμήσεις να μπορούν να κινηθούν προς επίπεδα άνω των 11 φορών P/E. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν, καθώς διαπραγματεύονται με look-through P/E 2027E κοντά στις 7 φορές, επίπεδα που ο οίκος θεωρεί ασύμβατα με τα θεμελιώδη μεγέθη και τις αποδόσεις κεφαλαίων τους.

Eurobank: Κορυφαία επιλογή με τιμή-στόχο τα €5,32

Η Eurobank συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές της Autonomous για το 2026, με τον οίκο να θέτει νέα τιμή-στόχο τα €5,32 ανά μετοχή, από €4,54 προηγουμένως. Η μετοχή αποτιμάται στις 6,9 φορές capital-adjusted P/E 2027E, το χαμηλότερο επίπεδο στον ευρωπαϊκό κλάδο, ενώ η Autonomous υπογραμμίζει ότι η αγορά δεν έχει πλήρως ενσωματώσει τη συνεισφορά της Κύπρου, της Eurolife και τις προοπτικές οργανικής πιστωτικής ανάπτυξης.

Τράπεζα Πειραιώς: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση, τιμή-στόχος €9,86

Η Τράπεζα Πειραιώς καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής-στόχου μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η Autonomous ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €9,86 από €7,77, αναβαθμίζοντας τη μετοχή σε Outperform. Ο οίκος επισημαίνει ότι η Πειραιώς παραμένει μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη, στις 7,1 φορές look-through P/E 2027E, με ισχυρό EPS CAGR για την περίοδο 2025-2027 και σημαντική προοπτική κεφαλαιακής αξιοποίησης.

Εθνική Τράπεζα: Κεφαλαιακή ισχύς και τιμή-στόχος €18,62

Για την Εθνική Τράπεζα, η Autonomous αυξάνει την τιμή-στόχο στα €18,62 από €15,78, αναγνωρίζοντας το ισχυρό κεφαλαιακό της προφίλ και το περιθώριο επιτάχυνσης της αξιοποίησης κεφαλαίων. Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 7,4 φορές look-through P/E 2027E, με τον οίκο να σημειώνει ότι η αποτίμηση αυτή δεν αντανακλά πλήρως τη δυνατότητα για υψηλότερες διανομές ή επιλεκτικές εξαγορές.

Αlpha Bank: Αύξηση τιμής-στόχου στα €3,91

Η Alpha Βank λαμβάνει επίσης σημαντική αναθεώρηση, με την Autonomous να αυξάνει την τιμή-στόχο στα €3,91 από €3,15. Η αναβάθμιση αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων και στις βελτιωμένες παραδοχές για τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία. Παρά την αύξηση της τιμής-στόχου, η Alpha κατατάσσεται χαμηλότερα στο συνολικό ranking, καθώς οι εκτιμήσεις κερδών του οίκου παραμένουν κάτω από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Autonomous καταλήγει ότι η Ελλάδα αποτελεί case study επαναξιολόγησης για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Με διψήφιες αυξήσεις τιμών-στόχων και για τις τέσσερις τράπεζες, χαμηλές αποτιμήσεις και αυξανόμενες αποδόσεις κεφαλαίων, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν, κατά τον οίκο, από τους βασικούς ωφελημένους του επόμενου κύκλου re-rating στην Ευρώπη το 2026.