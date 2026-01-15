Τράπεζα Κύπρου: Κάτω του 3% υποχώρησε το ποσοστό της Helikon

#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δημοσιεύθηκε: 15 Ιανουαρίου 2026 - 11:23

H Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι στις 14 Ιανουαρίου η Helikon Investments την ενημέρωσε για μείωση του ποσοστού της κάτω του ορίου του 3%. 

Προηγουμένως η Helikon Investments ήλεγχε ποσοστό 3,9811% στην κυπριακή τράπεζα.

