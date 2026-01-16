ΟΠΑΠ: Νέα αγορά μετοχών από την Allwyn αξίας 1,58 εκατ. ευρώ

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 15 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

Pavel Šaroch , Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Katarina Kohlmayer , Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 15 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 87.384 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0729 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 1.579.282 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τον μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.