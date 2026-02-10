#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΠΑΠ: Πούλησε 1,21 εκατ. μετοχές η Allwyn στα 18 ευρώ

Μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής η πώληση την Δευτέρα 1.214.865 μετοχών του Οργανισμού, για συνολικό τίμημα περίπου 21,86 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 10 Φεβρουαρίου 2026 - 10:47

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 9 Φεβρουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 9 Φεβρουαρίου 2026, η AIAG πούλησε 1.214.865 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,00 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 21.867.570 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που πουλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι συναλλαγές των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκαν εξωχρηματιστηριακά (OTC) / εκτός τόπου διαπραγμάτευσης.

 

