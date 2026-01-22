Ποια mid caps παίζουν «δυνατά» στο ξεκίνημα της χρονιάς

Δύο ταχυτήτων είναι η κίνηση για τις μετοχές των mid caps από την αρχή της χρονιάς. Από τις 18 μετοχές του δείκτη, μόλις τέσσερις παρουσιάζουν σημαντική θετική απόδοση, με τις υπόλοιπες να κινούνται προς ώρας με αρνητικό πρόσημο.

Στην κορυφή βρίσκεται η AVAX με άνοδο 16,50% ακολουθούμενη από την Dimand με 14.29%. Η πρώτη, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, μοιάζει να κάνει «σπριντ» για νέα έργα.

Ανάμεσα σε αυτά που διεκδικεί, είναι τα δύο μεγάλα οδικά έργα ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ (για το οδικό έργο Θεσσαλονίκη-Εδεσσα και το Δράμα-Αμφίπολη) καθώς και το Νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το οποίο θα κοστίσει 350 εκατ. ευρώ.

Στο ραντάρ επίσης βρίσκονται οι νέες συμβάσεις που προσβλέπουν σε επαναλαμβανόμενα έσοδα, όπως οι δύο νέες συμβάσεις του Δημοσίου στον τομέα του σιδηροδρόμου και τη διαχείριση των αποβλήτων, νέα έργα που ξεπερνούν τα 280 εκατ. ευρώ.

Στην Dimand η άνοδος της τιμής έχει οδηγήσει σε πωλήσεις από τον βασικό μέτοχο, με πηγές να αναφέρουν ότι αυτές θα συνεχιστούν καθώς και ότι συνδέονται με επερχόμενο ντιλ με εγχώριο «παίκτη».

Η Autohellas γράφει κέρδη 8,70%. Ο τίτλος έχει περιληφθεί στα top picks της κατηγορίας από την Beta. Στην ανάλυσή της η χρηματιστηριακή σημείωνε ότι ξεχωρίζει για τους χαμηλούς πολλαπλασιαστές της, με δείκτη κερδών 7 φορές για το 2025 και 5,7 φορές για το 2026, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη διαμορφώνεται στις 4,5 φορές.

Σε ότι αφορά την Κρι Κρι (+4,74%) η Beta είχε επισημάνει ότι παραμένει από τις πιο απαιτητικές αποτιμήσεις, με δείκτη κερδών 19,1 φορές για το 2025 και 16,1 φορές για το 2026 και δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη στις 13,3 φορές, στοιχείο που συνδέεται με τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.

Από την άλλη πλευρά, με το… αριστερό ξεκίνησε η χρονιά για Qualco (-7,48%), ΟΛΠ (-6,86%), και Quest (-4.82%). ΕΧΑΕ, Profile, ΟΛΘ και ΑΔΜΗΕ επίσης πιέζονται, καταγράφοντας απώλειες πέριξ του 4%.

Το εξάμηνο

Το δίδυμο AVAX – Dimand ξεχωρίζει και σε απόδοση σε βάθος εξαμήνου, η πρώτη με 53.44% και η δεύτερη με 34.74%. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης η Alter Ego Media (+29.57%) και η Trade Estates (+16.57%)

Από την άλλη πλευρά, με απώλειες κινούνται οι ΟΛΠ (-19,41%), EΧΑΕ (-17,91%) και την ΑΔΜΗΕ (-13,20%).