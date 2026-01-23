#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανεβάζει τον πήχη για ΔΕΗ η Piraeus Securities, η νέα τιμή-στόχος

Περιθώριο ανόδου άνω του 20% αλλά και μεγάλη έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών του κλάδου βλέπει η χρηματιστηριακή. Πώς σχολιάζει το νέο business plan της ΔΕΗ.

Ανεβάζει τον πήχη για ΔΕΗ η Piraeus Securities, η νέα τιμή-στόχος

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιανουαρίου 2026 - 16:11

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 23,8 από 19,1 ευρώ, δίνει η Piraeus Securities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «outperform», καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 22%. 

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, το νέο business plan της εισηγμένης διατηρεί την πρόβλεψη για ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με στόχο τα EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ ως το 2028, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με τον στόχο για το 2025, που αναμένεται να επιτευχθεί. 

Η Piraeus εκτιμά ότι οι στόχοι του business plan είναι επιτεύξιμοι, το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ευθυγραμμισμένο με την ενεργειακή μετάβαση και αναμένεται ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών. 

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εταιρεία θα εμφανίσει EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026, 2,72 δισ. το 2027 και 2,87 δισ. ευρώ το 2028, με οδηγό ανάπτυξης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Η τιμή-στόχος που δίνει η χρηματιστηριακή δεν περιλαμβάνει πιθανή επένδυση στα data centers καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη στις ΑΠΕ, ενώ υιοθετεί ουδέτερη στάση για τη δραστηριοποίηση στα telecoms έως ότου υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα. 

Στα τρέχοντα επίπεδα, η μετοχή της ΔEΗ διαπραγματεύεται με EV/EBITDA στο 6 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, υποδηλώνοντας έκπτωση περί το 30% έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact

Τα 5+1 top picks της Pantelakis για... αχαρτογράφητα νερά

Optima Bank: Στα 10 ευρώ βάζει τον πήχη η Euroxx

Στάσσης από Νταβός: Η στρατηγική της ΔΕΗ για την ενεργειακή μετάβαση

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο