Ανεβάζει τον πήχη για ΔΕΗ η Piraeus Securities, η νέα τιμή-στόχος

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 23,8 από 19,1 ευρώ, δίνει η Piraeus Securities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «outperform», καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 22%.

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, το νέο business plan της εισηγμένης διατηρεί την πρόβλεψη για ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με στόχο τα EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ ως το 2028, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με τον στόχο για το 2025, που αναμένεται να επιτευχθεί.

Η Piraeus εκτιμά ότι οι στόχοι του business plan είναι επιτεύξιμοι, το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ευθυγραμμισμένο με την ενεργειακή μετάβαση και αναμένεται ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εταιρεία θα εμφανίσει EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026, 2,72 δισ. το 2027 και 2,87 δισ. ευρώ το 2028, με οδηγό ανάπτυξης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η τιμή-στόχος που δίνει η χρηματιστηριακή δεν περιλαμβάνει πιθανή επένδυση στα data centers καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη στις ΑΠΕ, ενώ υιοθετεί ουδέτερη στάση για τη δραστηριοποίηση στα telecoms έως ότου υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα.

Στα τρέχοντα επίπεδα, η μετοχή της ΔEΗ διαπραγματεύεται με EV/EBITDA στο 6 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, υποδηλώνοντας έκπτωση περί το 30% έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου.