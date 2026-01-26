#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Απέκτησε 41.472 μετοχές η Allwyn στις 22 Ιανουαρίου

Η μητρική του ΟΠΑΠ απέκτησε τους τίτλους με μέση τιμή 17,7831 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 737.501 ευρώ.

ΟΠΑΠ: Απέκτησε 41.472 μετοχές η Allwyn στις 22 Ιανουαρίου

Δημοσιεύθηκε: 26 Ιανουαρίου 2026 - 10:35

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι την 23 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 22 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 41.472 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7831 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 737.501 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγορές των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικούς τόπους διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ενώ οι συναλλαγές μερικού κλεισίματος των θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) εκτελέστηκαν εξωχρηματιστηριακά (OTC) / εκτός τόπου διαπραγμάτευσης.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΠΑΠ: Νέες αγορές μετοχών αξίας 5,82 εκατ. ευρώ από την Allwyn

Τα πρώτα καταστήματα Allwyn, νέα εποχή για το δίκτυο του ΟΠΑΠ

Πρεμιέρα του esports Road Tournament της Allwyn το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

Προχωρά το deal Allwyn-ΟΠΑΠ, αίρεται το όριο του 5%

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο