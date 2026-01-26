NBG Securities: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Αναθεώρηση τιμών-στόχων και θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες καταγράφει η NBG Securities στην τελευταία της έκθεση για τον κλάδο, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη για τις αποτιμήσεις και επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος έχει πλέον περάσει σε φάση πιο ώριμης σύγκρισης με τις ευρωπαϊκές τράπεζες ανεπτυγμένων αγορών.

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει το κορυφαίο «top pick» του οίκου, καθαρά για λόγους αποτίμησης. Η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 9,90 ευρώ από 6,25 ευρώ, με περιθώριο ανόδου που φτάνει το 20%, το υψηλότερο μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Η ανάλυση επισημαίνει ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντική και αδικαιολόγητη έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών περιφέρειας, παρά τη σαφή βελτίωση της κερδοφορίας, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τις προοπτικές ενίσχυσης των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Για την Alpha Bank, η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 4,40 ευρώ από 2,55 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου περίπου 14% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η αποτίμηση βασίζεται σε μοντέλο Gordon Growth και ενσωματώνει τις τελευταίες εκτιμήσεις έως το 2028, καθώς και τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις του ομίλου. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Αlpha Bank εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών περιφέρειας σε όρους P/E και P/TBV, παρά τη βελτίωση της κερδοφορίας και των προοπτικών απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Αντίστοιχα, για τη Eurobank η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 4,60 ευρώ από 3,50 ευρώ, επίσης με περιθώριο ανόδου περίπου 14%. Ο οίκος αναδεικνύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου και τη σαφή ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων, κυρίως μέσω της παρουσίας στον ασφαλιστικό και τον επενδυτικό τομέα. Παρά το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους αποτίμησης, η NBG Securities εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για περαιτέρω σύγκλιση, δεδομένων των σταθερών αποδόσεων και της ορατότητας στα μερίσματα.

Σε επίπεδο κλάδου, η NBG Securities τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφήσει πίσω τους τη φάση της «επανεκκίνησης» και κινούνται πλέον σε τροχιά διατηρήσιμης κερδοφορίας. Η πιστωτική επέκταση, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, αντισταθμίζει το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, ενώ η στροφή σε προμήθειες, ασφάλειες και διαχείριση περιουσίας μειώνει την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων.

Παρά την ισχυρή χρηματιστηριακή επίδοση των τελευταίων ετών, ο οίκος εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να ενσωματώνουν αδικαιολόγητη έκπτωση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομοειδείς, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω ανατιμολόγηση, ιδίως ενόψει των νέων επιχειρηματικών σχεδίων που αναμένεται να παρουσιαστούν μέσα στο 2026.