UBS: Εχουν ακόμα... ψωμί οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές

Παρά το εντυπωσιακό ράλι που έχουν καταγράψει οι ελληνικές τράπεζες τους τελευταίους 12 μήνες, η UBS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επενδυτικό positioning παραμένει ελεγχόμενο και απέχει από επίπεδα υπερσυγκέντρωσης, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των UBS Quants, ο κλάδος εμφανίζει crowding scores χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου της βάσης δεδομένων (η οποία ξεκινά από τον Ιούνιο του 2025), παρά το γεγονός ότι οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν ενισχυθεί κατά 17% από την αρχή του έτους και κατά 92% σε ετήσια βάση.

Παρά το ισχυρό ράλι, η UBS εκτιμά ότι το story δεν έχει εξαντληθεί. Ο κλάδος διαπραγματεύεται σε εκτιμώμενο δείκτη P/E για το 2026 στις 9,5 φορές, διατηρώντας έκπτωση περίπου 10% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών (10,6 φορές), ενώ, κατά τον οίκο, προσφέρει υψηλότερη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική και καθαρότερη έκθεση σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον ανάκαμψης. Στο πλαίσιο των αναδυόμενων αγορών, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται επίσης ελκυστικές, κυρίως λόγω του σημαντικά χαμηλότερου δεκαετούς κρατικού επιτοκίου σε σύγκριση με άλλες αγορές της ίδιας κατηγορίας.

Η θετική στάση της UBS αποτυπώνεται και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις τιμών-στόχων, οι οποίες κινούνται στο εύρος 8%-12%. Η Τράπεζα Πειραιώς ξεχωρίζει ως κορυφαία επιλογή (top pick), καθώς, σύμφωνα με την ανάλυση, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο περιθώριο περαιτέρω re-rating. Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται ενόψει των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου, τα οποία η UBS θεωρεί κρίσιμο καταλύτη για την επόμενη φάση της επενδυτικής αφήγησης.

Η ανάλυση της UBS αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια φάση όπου η συζήτηση στις αγορές έχει μετατοπιστεί από το «αν» στο «πόσο ακόμη» μπορεί να συνεχιστεί το re-rating. Τα δεδομένα δείχνουν ότι, εντός του ελληνικού σύμπαντος, η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει το υψηλότερο crowding score, ακολουθούμενη από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ Eurobank και Alpha Bank καταγράφουν αισθητά χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης θέσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική ότι το positioning στην Αlpha Bank έχει αυξηθεί αισθητά από πολύ χαμηλή βάση στις αρχές του έτους, την ώρα που στη Eurobank έχει υποχωρήσει, ενώ στην Εθνική Τράπεζα έχει ενισχυθεί περαιτέρω.

Η εικόνα αλλάζει όταν η σύγκριση γίνεται με διαφορετικά επενδυτικά «καλάθια». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ελληνικές τράπεζες δεν συγκαταλέγονται στις πιο crowded επιλογές, ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου ο κλάδος των τραπεζών βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο του re-rating. Αντιθέτως, σε σύγκριση με τις αναδυόμενες αγορές της περιοχής EMEA, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται σαφώς πιο crowded, με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις σε όρους συγκέντρωσης θέσεων στο συγκεκριμένο σύμπαν.

Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι το ράλι έχει υπάρξει ισχυρό και δικαιολογεί αυξημένη προσοχή, ωστόσο τα δεδομένα positioning δεν δείχνουν αγορά «κορεσμένη» από επενδυτές, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκούς όρους. Σε ένα περιβάλλον όπου η επιλεκτικότητα επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτό το στοιχείο λειτουργεί υπέρ της διατήρησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.