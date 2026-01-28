BofA: Κορυφαία επιλογή στην Ελλάδα η Eurobank, νέα τιμή-στόχος

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Eurobank, στα 5,64 από 4,86 ευρώ, δίνει η Bank of America, σημειώνοντας ότι η τράπεζα αποτελεί κορυφαία επιλογή στην Ελλάδα καθώς τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη συναντούν τους καταλύτες του 2026.

Τα βασικά σημεία:

Αγορά Eurobank με ορίζοντα το 2026: Ελκυστική αποτίμηση στις προβλέψεις του 2027 (8x P/E, 1,4x P/TBV) έναντι ROTE 18% -σε πλεονεκτική θέση για υπεραπόδοση μετά την υστέρηση 15% έναντι του SX7E το 2025.

Ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη:

επέκταση σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης και υψηλού NIM στη ΝΑ Ευρώπη,

περαιτέρω συνέργειες από HB / Eurolife Life και

ανοδικό περιθώριο στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII).

Τρεις ισχυροί καταλύτες για το 2026:

μετάβαση της Ελλάδας από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά,

ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και

ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Σε ισχυρή θέση για υπεραπόδοση το 2026

Μετά από υστέρηση 16% έναντι του SX7E το 2025, η BofA θεωρεί ότι η Eurobank βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να υπεραποδώσει το 2026. Οπως επισημαίνει ο οίκος, η μετοχή εμφανίζεται ελκυστικά αποτιμημένη (2027E: 8x P/E και 1,4x P/TBV έναντι ROTE 18%) και μας αρέσουν τα θεμελιώδη της σε τρία επίπεδα:

(1) διαφοροποίηση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και υψηλού NIM (Κύπρος, Βουλγαρία), καθώς και στο Wealth Management και την ασφάλιση ζωής,

(2) περιθώρια για περαιτέρω συνέργειες από την HB και τη Eurolife Life και

(3) ανοδικό περιθώριο στα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης σε όλες τις αγορές και ισχυρότερων μειώσεων στο κόστος καταθέσεων.

Ο οίκος επισημαίνει ότι τρεις καταλύτες αναμένεται να οδηγήσουν την απόδοση του 2026:

Καταλύτης 1: Η Ελλάδα μεταβαίνει από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Η MSCI θα αποφασίσει για το καθεστώς της Ελλάδας ως Ανεπτυγμένης Αγοράς έως τον Μάρτιο του 2026, με στόχο εφαρμογής την αναθεώρηση των δεικτών τον Αύγουστο του 2026. Οι ενδείξεις συγκλίνουν προς αναβάθμιση, γεγονός που αποτελεί μακροπρόθεσμα θετική εξέλιξη, καθώς τα κεφάλαια ανεπτυγμένων αγορών αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την ορατότητα των μετοχών.

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, μπορεί να υπάρξει πίεση λόγω πωλήσεων από funds αναδυόμενων αγορών, ενώ τα funds ανεπτυγμένων αγορών εισέρχονται σταδιακά με χαμηλά αρχικά βάρη. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμούμε ότι ο κίνδυνος για τη Eurobank είναι περιορισμένος, καθώς:

Καταλύτης 2: Η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ευρωζώνη

Η Βουλγαρία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026, εξέλιξη με θετικές επιπτώσεις για τις τράπεζες:

(1) οι υποχρεωτικές καταθέσεις μειώνονται από 12% σε 1%, απελευθερώνοντας ρευστότητα προς την οικονομία -όπως συνέβη και μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωζώνη. Για τη Eurobank αυτό μεταφράζεται σε άμεση ετήσια ενίσχυση των NII κατά περίπου €20 εκατ.,

(2) αναμένεται αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων,

(3) αύξηση του τουρισμού λόγω κατάργησης συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και

(4) ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Η Βουλγαρία συνεισφέρει περίπου €0,3 δισ. νέων δανείων ανά τρίμηνο στη Eurobank (κυρίως λιανικής), με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης, ιδίως λόγω των χαμηλών επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

Καταλύτης 3: Η Κύπρος οδεύει προς ένταξη στη ζώνη Σένγκεν το 2026

Η Κύπρος αναμένεται να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν το 2026, γεγονός που θα βελτιώσει την πρόσβαση στην ΕΕ και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η χώρα καταγράφει ισχυρές εισροές πληθυσμού, ενώ ο συνδυασμός χαμηλού φορολογικού συντελεστή (15% -διεθνές ελάχιστο), πρόσβασης στη Σένγκεν και ισχυρού πλαισίου προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας στηρίζει την αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εκτιμούμε ότι αυτό δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη Eurobank να αξιοποιήσει την πλεονάζουσα ρευστότητα της HB και να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες -δύο τομείς που ιστορικά υστερούσαν, καταλήγει η BofA.