Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% το ποσοστό του Capital Group

Πλέον η έμμεση συμμετοχή του Capital Group διαμορφώθηκε στο 4,98%, με την επενδυτική να ελέγχει 45.507.637 δικαιώματα ψήφου.

Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% το ποσοστό του Capital Group

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιανουαρίου 2026 - 17:10

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.”,με ημερομηνία 22.01.2026, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η “The Capital Group Companies, Inc.”, κατήλθε στις 21.01.2026 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το έμμεσο ποσοστό της “The Capital Group Companies, Inc.” διαμορφώθηκε στο 4,98% ήτοι στα 45.507.637 δικαιώματα ψήφου.

1_434.png

