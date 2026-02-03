Χρηματιστήριο: Γιατί παραμένει «καυτή» η πληροφορική

Οι ανοδικές προοπτικές των οικονομικών τους επιδόσεων για το 2026, η προσδοκία πολλών επιχειρηματικών deals, καθώς το ευρύτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα θεσμικά χαρτοφυλάκια για τον κλάδο αποτελούν τους τρεις βασικότερους λόγους, για τους οποίους το χρηματιστηριακό κλίμα για τις μετοχές πληροφορικής παραμένει καυτό, παρά την μεγάλη άνοδο τιμών που έχει καταγραφεί στο ταμπλό του ΧΑ κατά τα τελευταία χρόνια.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, μόνο το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι τιμές των μετοχών του κλάδου έχουν κερδίσει σε αρκετές περιπτώσεις γύρω ή και πολύ πάνω από το 50%, χωρίς να συνεκτιμώνται τα μερίσματα που έχουν εισπράξει οι κάτοχοί τους κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με δεδομένο ότι οι περισσότερες από τις μετοχές αυτές είχαν σημειώσει μεγάλη άνοδο και κατά τα προηγούμενα χρόνια, αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως οι τρέχουσες αποτιμήσεις τους είναι «απαιτητικές» ιδίως αν συνεκτιμηθεί ότι μέσα στη διετία 2026-2027 θα ολοκληρωθούν οι θετικές επιδράσεις από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα επίσης με τις «αρκούδες», υπάρχουν βασικοί μέτοχοι που θα δέχονταν να πουλήσουν τις εταιρείες τους σε περίπτωση που προέκυπτε μια προσφορά στα τρέχοντα, ή και σε κάπως υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, «αυτή την περίοδο μιλάνε για deals όλοι με όλους, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δούμε κάτι το μεγάλο να πραγματοποιείται. Αντίθετα, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι πραγματοποιηθούν και άλλες εξαγορές μικρότερων εταιρειών από τους μεγαλύτερους «παίκτες», ή/και συμπράξεις δυνάμεων μέσω συγχωνεύσεων».

Από την άλλη πλευρά, οι «ταύροι» θεωρούν πως οι επιπτώσεις από τον τερματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων σχετικά περιορισμένες και μάλλον βραχυπρόθεσμες (πχ ένα έτος) σημειώνοντας πως θα ακολουθήσουν και άλλα κοινοτικά προγράμματα, ότι οι εξαγορές θα καλύψουν -ή και υπερκαλύψουν- το όποιο χαμένο έδαφος και πως οι ανάγκες για ψηφιοποίηση του δημοσίου και των επιχειρήσεων θα μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι κύκλοι επικαλούνται τις ολοένα και υψηλότερες τιμές-στόχους που δίνουν οι αναλυτές, αλλά και το έμπρακτο αγοραστικό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων (ελληνικών και ξένων).

Ενδεικτικά αναφέρονται οι φετινές εκθέσεις της NBG Securities για την Profile με τιμή στόχο τα δέκα ευρώ, της Optima Bank για την Qualco στα 7,12 ευρώ, ενώ πέρυσι είχαμε τις εκθέσεις της Piraeus Securities για την QNR (τιμή-στόχος 1,80 ευρώ) και για την Austriacards (8,15 ευρώ). Αυτές οι τιμές στόχοι αφήνουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου στις τιμές των μετοχών.

Η εταιρεία πληροφορικής με τη μεγαλύτερη ορατότητα από τα θεσμικά χαρτοφυλάκια είναι σήμερα η Profile, καθώς αυτοί κατέχουν το 30% της εισηγμένης εταιρείας (8,6% οι Έλληνες και 21,4% οι ξένοι). Αξιοσημείωτα ποσοστά ελέγχει το λεγόμενο «έξυπνο χρήμα» και σε άλλες εισηγμένες του κλάδου όπως πχ στην Performance Technologies, στη Space Hellas (πέρα από το 19,9% της Alpha Bank γύρω στο 5% κατέχουν οι Έλληνες θεσμικοί και κοντά στο 2% οι ξένοι), στην Austriacards, στη Real Consulting, στην Qualco, ενώ αξιοπρόσεκτες είναι οι θέσεις που έχουν λάβει και σε εταιρείες που πριν, για παράδειγμα, μια τριετία δεν θα σκέφτονταν να πράξουν κάτι τέτοιο.

Για παράδειγμα, πριν από τρία χρόνια, κανένα θεσμικό χαρτοφυλάκιο δεν είχε σκεφτεί να τοποθετηθεί στην QnR. Ωστόσο μετά από την είσοδο νέου βασικότερου μετόχου (Σοφία Σωτηράκου) η συμμετοχή των θεσμικών προσέγγισε το 15% και μάλιστα μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η εταιρεία συμμετείχε στο Greek Investment Day που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς στο Παρίσι, προκειμένου να γίνει γνωστή και στην αγορά των ξένων διαχειριστών χαρτοφυλακίου.

Την προηγούμενη Πέμπτη (29/1/2026) ανακοινώθηκε ότι οι βασικότεροι ιδιοκτήτες της Softweb (διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ) πούλησαν 320.000 μετοχές της εταιρείας τους, οι οποίες κατευθύνθηκαν σε εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια, με στόχο τη διεύρυνση του free float της εισηγμένης. Τέλος, τοποθετήσεις θεσμικών χαρτοφυλακίων (μεταξύ αυτών και από το εξωτερικό) έχουμε επίσης και στην Ίλυδα.