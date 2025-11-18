Qualco: Περιθώριο ανόδου 27% βλέπει η Optima, η τιμή-στόχος

Με τιμή-στόχο στα 7,12 ευρώ και σύσταση buy ξεκινά κάλυψη για τον τίτλο της Qualco η Optima Bank, μια τιμή που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 27% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει μέση ετήσια άνοδο των πωλήσεων κατά 15,9% ως το 2029, με μέση άνοδο των EBITDA κατά 22,1% και των επαναλαμβανόμενων κερδών κατά 34,2%.

Οι πλατφόρμες αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη ανάπτυξης του ομίλου, με μέση άνοδο σε όρους εσόδων κατά 18,6% και σε όρους EBITDA κατά 24% αντίστοιχα, στην ίδια χρονική περίοδο.

Η ισχυρή κερδοφορία αναμένεται να στηρίξει τόσο τις προσπάθειες απομόχλευσης της εισηγμένης όσο και τις ανταμοιβές προς τους μετόχους, σημειώνει η χρηματιστηριακή, προβλέποντας μέρισμα έως 0,05 ευρώ για το 2025 και άνω του 0,10 ευρώ από το 2026 και μετά.