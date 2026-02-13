Τα νέα επίπεδα που στοχεύουν οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR

Με ισχυρή ανοδική ορμή συνεχίζουν οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις αρχές τους χρόνου.

Οι δύο τίτλοι συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά, με φόντο την ισχυρή ανοδική τάση που ξεκίνησε από τα χαμηλά του 2024-2025 και ενισχύθηκε σημαντικά το τελευταίο έτος. Βασισμένοι στα ημερήσια και εβδομαδιαία διαγράμματα, η εικόνα παραμένει άκρως ανοδική (bullish) και για τις δύο, αν και με διαφορετικό momentum και κινδύνους διόρθωσης.

Σημεία προσοχής

▶ Νέο ιστορικό υψηλό για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 37,58 ευρώ (κλείσιμο 36,44 ευρώ), με μηνιαία άνοδο άνω του 40% και ετήσια πάνω από 95%. ▶ Πρώτη κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τη Santander με τιμή-στόχο 49 ευρώ — σημαντικά πάνω από τη consensus εκτίμηση (συναίνεση αναλυτών) στα 42 ευρώ. ▶ Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι σε υπεραγορασμένη ζώνη — οι EMA 20 ημερών (33,22 ευρώ) και 55 ημερών (29,41 ευρώ) απέχουν σημαντικά από την τρέχουσα τιμή. ▶ Η AKTOR κινείται σε λιγότερο υπεραγορασμένη περιοχή, με στήριξη στα 11,12-11,16 ευρώ και επόμενη αντίσταση στα 11,58 ευρώ (υψηλό) — στόχος 12-12,5 ευρώ. ▶ Διαφέρει το προφίλ ρίσκου: Η AKTOR είναι πιο ευαίσθητη σε διορθώσεις λόγω μικρότερου όγκου/κεφαλαιοποίησης, αλλά έχει μεγαλύτερο «περιθώριο» χωρίς να δείχνει «υπεραγορασμένος».

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η άνοδος είναι ιδιαίτερα ισχυρή αλλά υπάρχουν σημάδια υπεραγορασμένης ζώνης για τη μετοχή. Οι τιμές στόχοι των αναλυτών λειτουργού υποστηρικτικά προς τη μετοχή με τιμές στόχους στα 42 ευρώ.

Η πρόσφατη πρώτη έκθεση του οίκου Santander για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τιμή-στόχο τα 49 ευρώ προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, καθώς αφήνει τεράστιο περιθώριο ανόδου στον τίτλο. Η μετοχή έκλεισε στα 36,44 ευρώ, μετά από ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 37,58 ευρώ, το οποίο ήταν νέο all-time high. Η εβδομαδιαία μεταβολή είναι θετική, ενώ η μηνιαία άνοδος ξεπερνά το 40% και η ετήσια το 95%.

Σε τεχνικούς όρους, η μακροπρόθεσμη τάση είναι ισχυρά ανοδική και η μετοχή βρίσκεται σε μακροχρόνιο ανοδικό κανάλι τιμών (uptrend channel) από τα χαμηλά των 12-15 ευρώ (2023-2024). Το μηνιαίο γράφημα δείχνει παρατεταμένη φάση συσσώρευσης το 2024 έως τα μέσα του 2025 (18 με 22 ευρώ), ακολουθούμενη από explosive breakout από τα 25-27 ευρώ προς τα τέλη 2025 και κάθετη άνοδο άνοδο το 2026.

Οι εκθετικοί κινητοί μέσοι (ΕΜΑ) των 20 ημερών στα 33,22 ευρώ και των 55 ημερών στα 29,41€ λειτουργούν ως δυναμικές στηρίξεις. Ο EMA των 200 ημερών στα 24,34-25,49 ευρώ είναι αρκετά μακριά.

Ως άμεσες στηρίξεις είναι τα 36,08-36,11 ευρώ (ημερήσιο χαμηλό), με σημείο καμπής τα 30,80 ευρώ, και κύρια στήριξη τα 33,09-34,09€ ευρώ έως τα 29,41 ευρώ. Οι αντιστάσεις είναι τα 37,58 ευρώ που είναι το νέο ιστορικό υψηλό και επόμενο ψυχολογικό επίπεδο τα 40 με 42 ευρώ βάσει Fibonacci extensions από το breakout.

Το διάγραμμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Για τη μετοχή του AKTOR, η τεχνική εικόνα δείχνει σταθερή ανοδική πορεία και βρίσκεται σε λιγότερη υπεραγορασμένη κατάσταση σε σχέση με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα κύρια τεχνικά στοιχεία δείχνουν ότι τάση είναι με παρόμοιο τρόπο «εκρηκτική» όπως στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τα 5 με 6 ευρώ μέσα στο 2025, με breakout από τη συσσώρευσης στα 5 με 8 ευρώ και σταθερά ανοδική κίνηση έκτοτε.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει μακροχρόνια ανοδική πορεία με τους κινητούς μέσους όρους στα των 20 ημερών στα 10,79 ευρώ, των 55 ημερών στα 10 ευρώ περίπου και τον εκθετικό των 200 ημερών αρκετά χαμηλότερα στα 8,21 ευρώ.

Η άμεση στήριξη για τη μετοχή είναι στα 11,12-11,16 ευρώ (χαμηλό και EMA 20 ημερών), σημείο καμπής τα 10,5 ευρώ και κύρια στήριξη στα 9,88-10,06 ευρώ (ΕMΑ 55 ημερών).

Το διάγραμμα της Aktor

Η επόμενη αντίσταση είναι στα 11,58 ευρώ (υψηλό), με επόμενο στόχο στα 12 με -12,5 ευρώ, ως ψυχολογικό επίπεδο. Σε ένα ανοδικό σενάριο που είναι και το κυρίαρχο είναι πιθανή η πορεία προς τα 12 με 14 ευρώ, πιθανό pullback προς 10-10,5 ευρώ ως υγιή διόρθωση και εκ νέου ανοδική συνέχεια.

Σε όρους ρίσκου, ο τίτλος του AKTOR μπορεί να είναι ποιο «ευαίσθητος» σε διορθώσεις λόγω μικρότερου όγκου/κεφαλαιοποίησης, αλλά την ίδια στιγμή ο τίτλος είναι πολύ λιγότερο «υπεραγορασμένος» από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.